Recuerdo de The Police: Sting y Billy Joel compartieron en un show

Tras varios años de ausencia musical, Billy Joel volvió con todo en este primer trimestre del 2024, presentando “Turn the Lights Back On”, su primera canción original después de 17 años, además, se encuentra en una exitosa gira internacional junto a nada más y nada menos que Sting.

La noche de este último sábado 24 de febrero, el estadounidense y el británico comenzaron con sus presentaciones en conjunto en el estadio Raymond James, en la ciudad de Tampa, en Florida. Cada uno de los músicos repasaron su importantes carreras y hasta hicieron un par de temas juntos.

Homenaje a The Police y los Rolling Stones

Sting se lució con un imponente set de 16 canciones dividiendo su carrera como solista y con algunos de sus clásicos con The Police. Billy Joel se unió en el tema del mítico trío musical “Every Little Thing She Does Is Magic”, expresando en el escenario: “vi a este tipo cuando vino con su banda a los Estados Unidos y quedé impresionado. Esto fue a finales de los años setenta. Pensé que era genial entonces y creo que es genial ahora. Es uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos”.

Por su parte, la presentación de Joel estuvo integrado por 24 canciones, entre las que se destacaron los clásicos como “My Life”, “Movin’ Out (Anthony’s Song)” y “New York State of Mind”. Quien es conocido como “The Piano Man”, tocó también su nuevo sencillo, realizó un cover de “Start Me Up” de los Rolling Stones y compartió de nuevo con Sting, esta vez cantando “Big Man on Mulberry Street”.

Sting y Billy Joel continuarán actuando juntos durante todo el 2024, siendo su próximo concierto el 13 de abril en el Petco Park de San Diego, California. Joel tiene más de una docena de fechas de gira reservadas hasta fin de año y Sting también cuenta un fuerte calendario de giras que lo llevarán a Europa de mayo a agosto.