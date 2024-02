Falleció el actor de “Capitana Marvel” y “Star Trek”, Kenneth Mitchell

Luego de casi seis meses de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), este sábado 24 de febrero falleció a sus 49 años el actor Kenneth Mitchell, quien se destacó por participar en “Capitana Marvel” y “Star Trek”, así lo confirmó este domingo sus familiares en las redes sociales.

Una de las últimas noticias sobre su estado de salud se habría generado el pasado 10 de agosto del 2023, fecha en que se cumplieron cinco años del diagnóstico.

“Mi hermano mencionó con humor que en realidad no tienen una tarjeta de aniversario feliz ELA en la tienda. Sin embargo, quiero celebrar hoy; el regalo de la vida. En el corazón de todo están amigos y familia, cuidadores y médicos que vienen en ayuda de mi familia una y otra y otra vez. Dando apoyo y amor y cuidado y aliento. Hay tanta belleza en eso. Esta enfermedad es absolutamente horrible... Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, hay tanto por lo que estar agradecido. Especialmente las pequeñas alegrías y la resistencia de hoy y la esperanza de un mañana”, citó el posteo en Instagram.

Carrera artística de Kenneth Mitchell

Kenneth Mitchell nació en Toronto, Canadá y se popularizó en la cultura televisaba norteamericana por participar en diversos programas y películas a lo largo de su carrera, debutando en el año 2001, en la producción “Años bisiestos”. También interpretó a los klingons Kol, Kol-Sha, Tenavik y Aurellio en “Star Trek: Discovery” entre 2017 y 2021, y prestó su voz a varios personajes en un episodio de “Star Trek: Lower Decks” en 2020.

Asimismo, apareció en episodios de “Odyssey 5″, “Grey’s Anatomy”, “CSI: Miami”, “Lie to Me”, “Ghost Whisperer”, “Hawaii: Five-0,” “NCIS: Los Angeles”, “Bones”, “Switched at Birth”, “The Astronaut Wives Club” y “Nancy Drew”. Entre sus últimos trabajos, se destaca su participación en tres episodios de “The Old Man”.