TikTok: ¿Cuál es la historia detrás del clip de “Baby Joker”?

TikTok se ha convertido en una plataforma conocida por sus videos virales e inesperados, y recientemente ha surgido un fenómeno que ha capturado la atención de millones de usuarios: el clip de “Baby Joker”.

Este breve fragmento ha acumulado casi 800,000 “me gusta” y miles de comentarios, lo que ha despertado la curiosidad de las personas por descubrir de qué película proviene.

La película “Family” y su conexión

El misterio detrás del clip de “Baby Joker” se resuelve al descubrir que proviene de la película “Family”, dirigida por Laura Steinel en 2018.

En este fragmento, vemos a Dennis, interpretado por Fabrizio Guido, entablar una conversación con una chica en una tienda.

Te recomendamos leer: TikTok: Se vuelve viral relato de mujer que confiesa haberse casado sin saber de un mitómano diagnosticado – Metro World News

Dennis elogia el estilo de la chica y la llama atractiva, pero ella se muestra confundida. Es entonces cuando Dennis revela que le gusta una chica que come mucho y se autodenomina “Baby Joker”.

¿De qué trata?

La trama de la película gira en torno a una semana caótica y divertida en la vida de los personajes. A medida que avanza la historia, cada uno de ellos experimenta un crecimiento personal y se enfrenta a diversas situaciones.

“Family” cuenta con un elenco destacado que incluye a Taylor Schilling, conocida por su papel en “Orange is the New Black”, Brian Tyree Henry, Matt Walsh y Bryn Vale.

Este filme ha recibido una calificación del 77% en Rotten Tomatoes. La crítica destaca la combinación de elementos creativos y diálogos atrevidos con una trama convencional y formulaica.

Sin embargo, a pesar de generar interés en TikTok, “Family” no está actualmente disponible en las plataformas de streaming más populares. Aun así, se puede adquirir o alquilar digitalmente a través de servicios como Amazon Prime y otros proveedores bajo demanda.

TikTok continúa siendo una plataforma que desafía la lógica en términos de viralidad de contenidos. Su algoritmo impulsa la propagación de videos y permite que fragmentos de películas, como el clip de “Baby Joker”, capturen la atención masiva de los usuarios.