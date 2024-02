Las relaciones de Sebastián Yatra con Tini y Aitana, tras sus polémicas declaraciones

Sebastián Yatra causó controversia, al hacer una serie de declaraciones sobre cómo vive las relaciones, pues lo que más llamó la atención es que reveló que no es capaz de estar con una persona por más de un año sin engañarla, lo que hizo que los fans recordaran los noviazgos que tuvo con Tini y Aitana.

Aquí te contamos cómo fueron las relaciones que el artista tuvo con sus dos colegas, pues ambas fueron muy mediáticas.

¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre las relaciones amorosas?

En una entrevista para el podcast A solas con, de Vicky Martín Berrocal, el cantante decidió sincerarse sobre cómo ve las relaciones, lo que terminó generando polémica.

“Yo siempre he sido fiel, mi máximo de relaciones ha sido un año, pero me pasa que digo: si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel”, confesó Sebastián.

“A mí me gustan las chicas, pero siento que si me gustaran los hombres perfectamente lo viviría abiertamente y relajado. Sí tengo muy desarrollada esa parte femenina y pienso que me sirve también para escribir y ponerme en los zapatos de los demás”, agregó.

Recordemos que el cantante estuvo involucrado sentimentalmente con la artista argentina Tini. Mientras que su última pareja conocida fue la cantante española Aitana.

La relación de Tini y Sebastián Yatra

Los famosos tuvieron una relación sentimental en el año 2019. A pesar de que han transcurrido cuatro años desde su separación, los seguidores de la pareja siguen intrigados por las razones principales que llevaron al fin de su relación amorosa.

En diversas ocasiones, Tini ha mostrado cuánto la afectó romper con el colombiano, y ha llegado a llorar por él en sus shows en vivo.

TINI y Sebastián Yatra en Perú pic.twitter.com/Iaff5UEzO6 — Tinistaporsiempre2020 (@Tinista58829849) September 9, 2020

El romance de Sebastián Yatra y Aitana

Se encontraron por primera vez en Operación Triunfo en 2018. Sus caminos se cruzaron nuevamente en 2019 por obra del destino. En 2023, lo que comenzó como una amistad se transformó en una destacada historia de amor que capturó la atención de los medios de comunicación.