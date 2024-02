La Casa de los Famosos: hermana de Carlos Gómez pide que lo saquen del reality

Este jueves, La Casa de los Famosos eligió a sus nominados mediante votación. Y es que Agua y Fuego se unieron para atacar al cuarto Tierra. Aunque Maripily, Lupillo y Alfredo Adame han protagonizado fuertes peleas, ninguno quedó en peligro de nominación.

Seis nominados en La Casa de los Famosos

Así, tres de los seis nominados son, nuevamente, del cuarto Tierra. El resto, se divide entre los de Fuagua. La tabla quedó así: para Carlos fueron 10 votos en contra; Romeh, 9; Sophie, 9; Ariadna, 8; Clovis 6, y Cristina, 6.

Aunque la salvación podría estar de manos del cuarto Agua, la hermana del venezolano y exbeisbolista Carlos Gómez pide que no voten por él. El voto, que es positivo, lo tendría el público y son ellos quienes eligen quién se queda y quién se va de La Casa de los Famosos.

¿Por qué la familia de Carlos pide que no voten por él?

“Hola, yo soy la hermana de Carlos. En nuestra familia todo lo abordamos con amor y con humor. Y les pido, de manera jocosa, que no voten por Carlos. Sin embargo, hablando muy en serio, esa sí nuestra posición como familia. No queremos que siga en el show y nos encantaría que saliera”, dijo la hermana del exbeisbolista mediante su cuenta oficial.

“En este punto, básicamente, sentimos que él no le está sumando al show y ni show le está sumando a él. De hecho, sentimos que empieza a restarle. Entonces, si él no puede sumar allí sus principios y sus valores, no tiene sentido que siga allí sin hacer nada. Sin embargo, entendemos y sabemos que hay un fandom que merece respeto y es quien decide”, finalizó.

La polémica nace cuando su hermana sube un video a la cuenta de Carlos y muestra a su mamá haciendo parodia en la que le pide al público que no vote por su hijo “porque él no es chismoso”.