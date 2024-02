Greta Gerwig se pronunció sobre su ausencia en la lista de nominados a los premios Oscar 2024

La directora y actriz Greta Gerwig ha hablado públicamente sobre los informes incorrectos que indicaban que había sido ignorada por la Academia en la lista de nominados a Mejor Director en los premios Oscar 2024. Gerwig aclara que, de hecho, recibió una nominación al Oscar en otra categoría.

En una declaración a la revista Time, Gerwig compartió: “Claro que quería [una nominación] para Margot. Pero estoy feliz de que todos podamos estar allí juntos.

Ocho nominaciones en total

Además, también señaló que, aunque no fué nominada, su película si, y ella toma eso como una victoria: “La madre de una amiga me dijo: ‘No puedo creer que no te nominaran. Le dije: ‘Pero lo hice. Me nominaron al Oscar’. Ella me dijo: ‘¡Qué bien por ti! Y yo le dije: ‘¡Ya lo sé!

Y es que, aunque Greta no fue nominada como Mejor Director, es importante destacar que su película “Barbie”, recibió un total de ocho nominaciones, incluyendo la de Mejor Película.

A pesar de la atención mediática generada por su ausencia en la lista de Mejor Director, Gerwig se muestra optimista y enfocada en su carrera cinematográfica. Incluso reveló que tiene en proceso dos adaptaciones de las obras de C.S. Lewis para Netflix,.

Por otro lado, Greta no es la única persona relacionada con “Barbie” que no recibió una nominación en la categoría que esperaba. Margot Robbie, también involucrada en la película como productora, no fue nominada a Mejor Actriz.

Sin embargo, las dos artistas expresan su alegría por las nominaciones que recibió la película en general.

Por ello, a pesar de las expectativas y las especulaciones en torno a los premios de la Academia, Gerwig se mantiene positiva y centrada en su pasión por el cine.

Reconoce que lo más importante es seguir haciendo películas y continuar con su carrera, independientemente de los reconocimientos y las nominaciones.