DC: Andy Muschietti seguiría siendo el director de “Batman: The Brave and The Bold”

A pesar de los rumores y especulaciones en torno a su despido, se ha confirmado que Andy Muschietti continúa siendo el director del esperado reinicio de DC, “Batman: The Brave and The Bold”.

Segun TheInSneider los rumores que sugerían su salida han sido desmentidos, asegurando así su continuidad en el proyecto.

Existen pruebas concretas que respaldan la continuidad de Andy Muschietti en “Batman: The Brave and The Bold”. Se ha revelado que el director cuenta con un espacio de estacionamiento propio en los estudios de DC, incluso disponiendo de un carrito de golf de Batman.

Estos indicios refuerzan la idea de que sigue involucrado en el reinicio del universo de DC.

Andy Muschietti is STILL ON to direct Batman the ‘BRAVE AND THE BOLD’.



(Via: @TheInSneider) pic.twitter.com/9BjNj4YJGO — DC Film News (@DCFilmNews) February 21, 2024

Te recomendamos leer: DC: Estas son las novedades de la segunda temporada de ‘Peacemaker’ (metroworldnews.com)

Nuevos detalles de equipo creativo

Aunque algunos temen que la participación de este director pueda generar resultados similares a los de “The Flash”, se ha confirmado que la guionista Christina Hodson no estará involucrada en este proyecto.

Esto sugiere que el encargado contará con un nuevo guionista para el reinicio de DC, lo que abre la posibilidad de una historia más sólida y menos dependiente de los efectos visuales generados por computadora (CGI).

A raíz de estas preocupaciones, James Gunn y Peter Safran han compartido su visión para el futuro del DC Universe, destacando la importancia de contar con guiones sólidos y una narrativa unificada en todas las plataformas.

Su enfoque incluye películas, televisión, animación y videojuegos, y planean incorporar elementos de etapas anteriores de DC en esta nueva fase.

Aunque proyectos recientes como “Shazam! Fury of the Gods”, “The Flash”, “Blue Beetle” y “Aquaman and the Lost Kingdom” han enfrentado dificultades en la taquilla, aún no se ha confirmado si los personajes de estas películas tendrán lugar en el nuevo DCU.

Con la continuidad de Andy como director y la posibilidad de contar con un nuevo guionista, se espera que “Batman: The Brave and The Bold” ofrezca una historia sólida y emocionante para el reinicio del universo de DC.