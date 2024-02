Peso Pluma borró todo rastro de Nicki Nicole en sus redes

El cantante mexicano Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole están en medio de la polémica, luego de que circulara un video de él caminando de la mano con otra mujer, pese a que estaba en una relación con la rapera.

El pasado 13 de febrero Nicole terminó su noviazgo con él con un comunicado que publicó en sus redes sociales, de donde eliminó todas las fotos que tenían juntos.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicki Nicole, dando por terminado su romance con el cantante.

Peso Pluma ha permanecido en silencio desde entonces, incluso seguía manteniendo sus fotos con Nicki Nicole en sus redes, lo que hacía pensar de si no aceptaba la ruptura. Sin embargo, este jueves el cantante por fin reaccionó con un acto que evidencia su aceptación de que él y la argentina terminaron.

Y es que aunque no ha dicho nada, Peso Pluma ya borró de sus redes todas las fotos en las que aparecía con Nicole, lo que implica que ya no hay rastro de ese romance que empezó casi a mediados del 2023.

Peso Pluma y su fama de infiel

Nicki Nicole y Peso Pluma La cantante reaccionó muy diferente al terminar con Peso Pluma y con Trueno (@nicki.nicole / @pesopluma/Instagram)

Después de la bomba del video de Peso Pluma con otra mujer que no era su novia Nicki Nicole, surgieron varias versiones según las cuales, el cantante es un “infiel”.

Una de las que se pronunció fue su ex, la presentadora Dania Méndez, quien dijo que “yo terminé con él porque era un infiel y codo duro”.

Posteriormente, el periodista argentino Juan Etchegoyen, de la cadena Radio Mitre, expuso que Peso Pluma le fue infiel a Nicole en diversas ocasiones y que hasta tenía un “modus operandi” para hacerlo, ya que supuestamente, contactaba a mujeres por redes y se citaba con ellas en sus viajes por su carrera artística.