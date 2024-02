Esto es lo que se sabe sobre el divorcio entre Porsha Williams y Simon Guobadia

Porsha Williams y Simon Guobadia están en proceso de divorcio, tras poco más de un año de matrimonio, desatando inquietudes sobre el motivo de su separación, ya que derrochaban amor.

El dato del divorcio lo reseñó People, precisando que la solicitud la hizo la propia Porsha Williams el pasado jueves en Atlanta, pero ¿Qué se sabe sobre las causas de la ruptura?

El citado medio indicó que todo ocurre a la par de rumores sobre el estatus de ciudadano de Guobadia, de 59 años.

Revelaron que según un informante, el divorcio “no está relacionado con acusaciones recientes que involucran el pasado de Simón”. Hacen referencia a su pasado debido a los comentarios sobre su estatus migratorio, según los cuales, él ha vivido 42 años en Estados Unidos, supuestamente, venciendo visas.

Publicaciones de Atlanta expuso que Guobadia obtuvo ilegalmente una tarjeta verde y que el gobierno estadounidense le negó la ciudadanía. El referido portal también dice que se declaró culpable de fraude bancario y de tarjetas de crédito, aunque él no se ha pronunciado al respecto.

People precisó que el motivo de la separación es un “asunto en curso”.

Porsha Williams y Simon Guobadia: “Locos de amor”

La alumna de ‘The Real Housewives of Atlanta’, de 42 años, y el nigeriano se casaron en noviembre de 2022. El casamiento fue inesperado, ya que anunciaron su compromiso cuando apenas tenían un mes de noviazgo. Primero celebraron la boda conforme a las costumbres de Nigeria y luego la hicieron en Atlanta al estilo estadounidense.

“Estamos locos de amor”, escribió Williams en una selfie con Guobadia en mayo de 2001, recordó People.

El divorcio extraña a sus seguidores, tomando en cuenta que durante este mes de febrero, ella ha hecho publicación en sus redes sobre momentos compartidos con él.

The Cut destaca que la solicitud del divorcio es después de que Williams anunció la semana pasada que regresará a The Real Housewives of Atlanta para la temporada 16.

Hasta el momento, ni Porsha, ni Simon se han pronunciado sobre el divorcio, por lo que toca esperar que alguno de los dos se pronuncie para tener el parte oficial sobre su ruptura.

La última publicación que Porsha hizo con Simón en su Instagram fue el pasado fin de semana con un video donde se les ve disfrutando en la playa.