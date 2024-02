‘Your name’: productor de la popular película animada es detenido por pedir fotos desnuda a menor de edad

Your Name Una película de animación japonesa sobre las almas gemelas (CoMix Wave Films)

La policía de Japón detuvo a uno de los productores del exitoso filme de animación ‘Kimi no na wa’ (Your name, 2016), Koichiro Ito, como sospechoso de delitos de pornografía infantil.

Según detalló la cadena estatal NHK, Ito, de 52 años, habría pedido fotografías desnuda a una adolescente de 15 años a través de su teléfono móvil, luego de haberla conocido en una red social.

¿Quién es Koichiro Ito, productor de Your Name?

Koichiro Ito fue uno de los productores de la cinta animada japonesa. Ito ocupa el cargo de presidente de una compañía de producción con sede en el distrito tokiota de Shibuya.

La cadena citada además señaló que el propio Ito admitió haber recibido fotografías de menores “en varias ocasiones en el pasado”.

‘Kimi no na wa’ se convirtió en su día en la tercera película japonesa más taquillera de la historia, con una recaudación global de 382 millones de dólares (351 millones de euros), y además de recibir buena acogida de la crítica también recibió varios premios en festivales internacionales.

También te interesará leer: Manelyk González, de Acapulco Shore, fue hospitalizada durante las grabaciones por congestión alcohólica

Con una duración de una hora y cuarenta y siete minutos, la película animada cuenta la siguiente historia: “Mitsuha es una adolescente que detesta su vida rural en el campo. Por otro lado, Taki es un chico que vive en Tokio y sueña con ser un artista o un arquitecto. Los destinos de estos jóvenes se entrelazan la noche en que dos estrellas caen del cielo, y comienzan a intercambiar sus cuerpos de la noche a la mañana. Con el pasar del tiempo, desarrollan maneras de comunicarse entre ellos y un creciente anhelo de conocerse en persona”.

La cinta animada, que se estrenó en 2016, sigue siendo todo un éxito y se puede ver en distintas plataformas de streaming. Your Name, escrita y dirigida por Makoto Shinkai y animada por CoMix Wave Films, se encuentra disponible en HBO MAX, pero también puedes rentar en Youtube por 30 pesos mexicanos o en Apple TV por 20 pesos más.