¿Cuándo se estrena 'The ones who lived'? El nuevo spin-off de The Walking Dead

“The Walking Dead: The Ones Who Live”, la serie que traerá la continuación de la relación entre Rick y Michonne está más cerca que nunca. Las primeras críticas de la serie ya están llegando y por el momento, son prácticamente perfectas, incluso la colocan como uno de los mejores productos de la franquicia de “The Walking Dead”.

Actualmente cuenta con un 92 de puntuación en Rotten Tomatoes. “The Walking Dead” tuvo alguna que otra entrega después de la finalización de su serie principal, sobre todo destacando las aventuras de Maggie y Negan y por supuesto, las de Daryl Dixon. Ahora con “The Walking Dead: The Ones Who Live” llegará el cierre más esperado de la franquicia, por fin los telespectadores podrán descubrir qué sucederá con Rick y Michonne.

“The Walking Dead: The Ones Who Live” finalmente llega para deslumbrar a los fans

Este Spin-Off seguirá a Rick y Michonne después de los eventos de la temporada 11 de “The walking dead”, arrojando luz sobre los misterios que rodean a la Republica Cívica Militar, así como cerrar algunos de los misterios que la narrativa principal dejó abiertos.

La fecha de estreno está prevista para el próximo día 25 de febrero, así que apunta la fecha en el calendario. Las reseñas de la serie están siendo realmente positivas e incluso el youtuber Zach Pope la posiciona como la mejor creación que hay acerca de “The Walking Dead”.

Otras críticas también destacan el impresionante trabajo que hacen los actores de esta nueva serie. Por supuesto, se trata de “The Walking Dead” así que algunos también hacen especial énfasis en que no inventa nada nuevo, sin embargo, tampoco parece que eso sea necesario para poder cautivar a todos los amantes de los zombis.

La serie podría revivir la pasión por la saga para los no tan fanáticos

Algo importante que todo el equipo detrás de esta nueva serie tuvo en cuenta es que, “The Walking Dead” y sus spin-offs acabaron perdiendo popularidad durante sus últimas temporadas y con esta entrega quieren volver a ganarse el amor de todos

Lo más curioso de todo esto es que hay posibilidades de que esta primera temporada de la serie no sea el final de la historia entre Rick y Michonne, sino que podría haber una segunda temporada en la cual se extienda aún más la historia de uno de los personajes más amados de la televisión.