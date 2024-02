Sylvester Stallone explica sobre sus últimas 7 operaciones

A pesar que ya no cuenta con la misma resistencia física y transita desde hace rato la etapa de la tercera edad y adultez mayor, Sylvester Stallone todavía mantiene su ímpetu de exigirse corporalmente cuando desarrolla sus personajes en Hollywood, no obstante, su cuerpo le está pasando factura por un evento sucedido cuando dirigió “Los Indestructible”, mismo que le generó siete intervenciones quirúrgicas.

“Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo Los indestructibles y, como un idiota, estaba haciendo una de las tomas y recuerdo que me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un ‘bang’”, expresó Stallone en un episodio de la segunda temporada de su reality show, The Family Stallone, resaltando que el origen de las operaciones fue por lesionarse el cuello y la espalda en el set de filmación.

Steve Austin involucrado

El luchador y actor Steve Austin, mejor conocido como “Stone Cold”, fue la persona involucrada en la fuerte lesión. Según el relato del director e intérprete de 77 años, se fracturó el cuello quedando inhabilitado para continuar con la filmación luego de protagonizar una escena de pelea de alto riesgo y muy peligrosa para la edad en la que transitaba en dicho momento.

“Steve lo sabía. Nunca me recuperé de Los indestructibles 1. Después de esa película nunca volví a ser físicamente el mismo y me sirvió para advertirle a otros: no hagan sus propias acrobacias”, añadió el histórico “Rocky” y “Rambo”, entre otros grandes héroes del cine.

Como consecuencia del accidente, Stallone necesitó que le introdujeran un metal en el cuello. Además se sometió a fusiones vertebrales y a un tratamiento para los hombros dislocados, entre otras intervenciones y tratamientos.

“Sly intenta ocultar el dolor, fingiendo que no pasó. No le gusta que la gente sepa que ha tenido tantas operaciones de espalda. Es muy aterrador para nuestra familia cada vez que tiene que pasar por el quirófano, porque nunca se sabe. Nadie sabe qué puede pasar. Es muy duro ver a mi padre pasar por otra dolorosa operación. Durante toda mi infancia ha sufrido mucho”, expresaron en el programa sus hijas y esposa, Flavin Scarlett.