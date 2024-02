Brenda Zambrano revela cómo fue su relación con Guty Carrera de La Casa de los Famosos

Brenda Zambrano decidió romper el silencio sobre la relación que tuvo con Guty Carrera, quien actualmente se encuentra participando en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, lo que ha generado una gran controversia.

Aquí te contamos qué dijo la influencer y cómo fue el noviazgo que tuvo con el modelo, quien es originario de Perú.

¿Qué dijo Brenda Zambrano sobre Guty Carrera?

En una entrevista reciente en el podcast Hablemos De Tal, la exparticipante del programa Acapulco Shore generó controversia al compartir detalles íntimos sobre su relación pasada con Guty Carrera.

Zambrano reveló que durante su relación con Carrera, este mantenía conversaciones inapropiadas con otras mujeres, destacando un incidente específico en el cual descubrió mensajes comprometedores en uno de los teléfonos del modelo.

“Recuerdo que él tenía dos teléfonos, estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y no sé, algo me decía que busque. Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte que traía este tema de Perú, se pintaba de que no tiene la culpa. Entonces, me identifiqué mucho con su historia, era el hombre perfecto para mí, abro el celular y empiezo a ver los chats y con Milady se mandaba mensajes candentes. No quiero juzgar, pero decía ‘no puede ser’, un día antes de irse a vivir conmigo”, relató Brenda.

También puedes leer: ¿Cómo nació la linda amistad entre Emma Stone y Ryan Gosling?

Lo que pasó cuando Brenda y Guty terminaron

La influencer mencionó que después de poner fin a su relación, Carrera intentó suscribirse al OnlyFans de su hermana y enviaba emojis sugestivos tanto a ella como a sus amigas cercanas. Estas revelaciones han generado críticas hacia el modelo peruano en las redes sociales.

“Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas de que él (Guty Carrera) les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo ‘me voy a suscribir a tu onlyfans, ya que estoy soltero’ y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana. Una amiga cercana, me contó que él le había comentado que él y yo ya no teníamos intimidad y me dijo ‘yo porque tengo que saber sobre su intimidad de ustedes, que es lo que me quiere dar a entender que quiere tener con otra persona’”, agregó Brenda.