Taylor Swift anuncia un cambio importante en The Eras Tour: ¿De qué se trata?

Taylor Swift sigue con los shows de The Eras Tour, siendo una de las giras más exitosas que ha tenido al momento. Algo que ha llamado la atención es que en cada concierto la artista presenta canciones sorpresas, y ahora decidió hacer un cambio importante referente a este detalle del show.

Aquí te explicamos de qué trata, y te contamos más sobre la serie de conciertos que la intérprete sigue dando alrededor del mundo.

El cambio de Taylor Swift en The Eras Tour

Taylor Swift ha utilizado su estancia en Australia para revelar modificaciones en la continuación de su exitoso Eras Tour. Estas alteraciones se centran en la sección del espectáculo en la cual la artista presenta “canciones sorpresa”, que cambian de una actuación a otra, generando una gran expectativa entre sus seguidores.

No obstante, esta práctica también puede ocasionar decepciones, ya que si una canción fue interpretada en la presentación de la noche anterior, es posible que no se vuelva a tocar en la siguiente.

En consecuencia, Taylor ha decidido anular esta norma autoimpuesta y permitirse repetir sus canciones sorpresa, con el objetivo de que un mayor número de fanáticos alrededor del mundo puedan disfrutarlas.

La reconocida artista, conocida por éxitos como Bad Blood y Anti-Hero” explicó que la restricción original tenía como propósito desafiarse a explorar canciones hacia las cuales “no se sentía naturalmente inclinada”.

“He estado reconsiderando y quiero ser lo más creativa posible con el set acústico hacia adelante y no quiero limitar nada ni decir: ‘Si he tocado esta canción, no puedo volver a tocarla’”, dijo Swift.

También puedes leer: Tres series de historia de la moda que no te puedes perder en este 2024

Los detalles de su gira actual

La artista se encuentra en la promoción de este tour, el cual es el sexto en su carrera, en la que incluye todos los discos de su carrera.

Se trata de una gira por estadios que comenzó el 17 de marzo de 2023, en Glendale, Arizona.

En cada lugar en el que se presenta, la artista brinda un show de larga duración, en el que, además de dar vida a sus grandes éxitos, cambia de vestuarios en todo momento, y recorre los escenarios de principio a fin.