Las confesiones de Manelyk González desde su juventud hasta su paso por Acapulco Shore

Manelyk González es una de las principales figuras de las redes sociales en la actualidad, que comenzó su carrera en Acapulco Shore, el reality show de MTVLA, y ahora la influencer decidió revelar algunos detalles de su vida.

Aquí te contamos qué dijo la creadora de contenido acerca su paso por el reality show.

Las declaraciones de Manelyk González

En una entrevista con Yordi Rosado, Manelyk compartió detalles sobre su experiencia en el proceso de selección para el programa y cómo fue elegida para formar parte de Acapulco Shore.

Durante la entrevista, la influencer reveló los pormenores del casting, describiendo cómo se llevó a cabo y qué aspectos destacaron durante el proceso de selección. También podría haber mencionado cómo se sintió al enterarse de que había sido elegida para formar parte del elenco de reality show, y cuáles fueron sus expectativas al unirse al programa.

“Yo tenía un novio y de repente una amiga me manda un casting, que era Cancún Shore. Hago el casting, fluyo, soy yo. En ese momento traía una camioneta que era de mi ex y la desmadro, estaba el productor y le digo: ‘me vale ma… que la pague el cabr…’ y me dice: ‘por eso te metí al cast’”, expresó.

“Eran varias etapas y la última etapa era mostrar a tu familia. Me hice un show, los junté, comida familiar, lo mando y ya me dicen que me quedé”, agregó.

Cabe señalar que sobre sus inicios, la artista contó que tuvo algunos novios, por interés, antes de ingresar a la televisión.

También puedes leer: Tres series de historia de la moda que no te puedes perder en este 2024

Así fue grabar Acapulco Shore

La presentadora también abordó cómo eran las grabaciones del reality show, y reveló que durante la primera temporada, el ambiente estaba constantemente impregnado de fiesta.

“Se grababa 24/7, no sabíamos qué decíamos ni que iba a salir, no llevábamos un guión, solamente éramos nosotros. En mi primera temporada era todo el día (la fiesta), nos metieron a la casa y a la semana nos dijeron que ya tenían el contenido de toda la temporada, éramos dinamita”, dijo.

La celebridad mencionó que, a pesar de que disfrutaban constantemente de la fiesta durante las primeras temporadas, esta dinámica cambió en las últimas etapas en las que participó en Acapulco Shore. Además, reveló que en los primeros momentos del programa, recibían un pago de 200 mil pesos, ofreciendo así un vistazo a la evolución en la experiencia y las condiciones financieras a lo largo del tiempo en el reality show.

“Salíamos de antro, llegábamos a la casa, agarrábamos after, te dormías dos o tres horas y te arreglabas para los testimoniales, arréglate para salir en la tarde, arréglate para salir en la noche y así dos meses. Llegaba un momento que tenías que estar borracha para no pasártela mal, eso en las últimas temporadas”, relató.