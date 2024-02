Espectadores de Madame Web pidieron reembolsos tras malas críticas del filme

Madame Web ya es el nuevo fracaso del género de superhéroes y el casi incipiente Universo de Spider-Man de Sony. Tras un desastroso primer fin de semana, una revista reporto que muchos espectadores han pedido un reembolso de sus entradas para ver la cinta.

Aunque existen casos en los que la crítica y la audiencia no están de acuerdo en cuanto a la calidad de un producto, este no parece ser el caso de Madame Web.

¿Por qué pidieron reembolsos en Madame Web?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, una fuente de una cadena de cine estadounidense reveló que pudieron ver en tiempo real cómo sus clientes solicitaron un reembolso de boletos que ya habían comprado para el estreno de Madame Web el pasado miércoles por la noche. Todo esto a raíz de las críticas que estaban saliendo a la luz sobre la película protagonizada por Dakota Johnson y dirigida por S.J. Clarkson.

“El miércoles por la noche, podrías ver cómo las preventas bajaban en tiempo real conforme los compradores pedían reembolso de sus boletos”, dijo la fuente al citado medio. La cadena a la que pertenece no fue revelada pero si se reveló el contundente fracaso en taquilla: US $51 millones a nivel mundial fue la recaudación durante el fin de semana. Esto contra un presupuesto que se estima por los US $80 millones.

Aunque la crítica definitivamente no gustó de Madame Web, poco ayudo que se tratara de un personaje secundario del lore de Spider-Man y que no tiene ninguna verdadera conexión con Venom, que ha sido la única franquicia de Sony que se ha salvado de fracasar en cuanto a la venta de boletos.

Este nuevo tropiezo del género de superhéroes es una señal preocupante para los estudios que, en 2023, también vieron números bajos en taquillas para lo que solía ser un género que dominaba el mercado.