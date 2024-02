Fantastic Four para el 2025: Estos son los nuevos trajes de la cinta que desarrolla Marvel Studios

Marvel Studios ha revelado emocionantes novedades sobre la próxima película de Fantastic Four, programada para su lanzamiento en el 2025.

La anticipación ha sido alta desde que se confirmó el desarrollo de esta esperada adaptación del cómic al Universo Cinematográfico de Marvel en diciembre de 2020.

Ahora, finalmente se han revelado los nuevos trajes que lucirán los personajes principales de esta franquicia.

La imagen promocional que publicó Marvel en Instagram para celebrar el día de San Valentín muestra a los cuatro actores luciendo los nuevos trajes de los superhéroes, diseñados específicamente para esta película.

Además, se reveló que el título de la película ha sido cambiado a “The Fantastic Four”. Aunque se ha retrasado ligeramente, el estreno de esta muy esperada película está programado para el 25 de julio de 2025.

Aunque se esperaba que el infame villano Doctor Doom fuera el principal antagonista de Fantastic Four, se ha informado que su papel en esta película aún no está confirmado. Sin embargo, los rumores sugieren que podría formar parte del elenco.

Elenco confirmado

En la imagen promocional se presentaron los trajes de los cuatro superhéroes que conforman el equipo de Fantastic Four. Estos trajes confirman oficialmente el elenco seleccionado para interpretar a Mr. Fantastic, la Invisible Woman, the Human Torch y The Thing en el UCM.

El personaje de Mr. Fantastic, también conocido como Reed Richards, será interpretado por Pedro Pascal, reconocido por su aclamado papel como el protagonista en la exitosa serie “The Mandalorian”.

Por otro lado, Vanessa Kirby, quien recientemente apareció como White Widow en “Mission: Impossible - Dead Reckoning”, dará vida a la poderosa Invisible Woman, también conocida como Sue Storm.

El carismático Johnny Storm, conocido como the Human Torch, será encarnado por Joseph Quinn, quien ha dejado una fuerte impresión en su papel como Eddie Munson en la popular serie “Stranger Things”.

Finalmente, Ebon Moss-Bachrach, previamente conocido por su participación en el Universo Marvel como Microchip en “The Punisher”, asumirá el desafío de interpretar al sólido y resistente Ben Grimm, también conocido como The Thing.