‘Dune: Parte 2′ es elogiada y reconocida como una “obra maestra” por la crítica

La secuela de Dune es ansiada desde incluso antes que se estrenera la primera. La película dirigida por Denis Villeneuve, generó muchas expectativas desde el inicio puesto que la primera se encargó de ofrecer un excelente despliegue cinematografico y todos quedaron con ganas de ver cómo el director continuaba la épica adaptación de la influyente novela de Frank Herbert . Ahora, se han dado a conocer las primeras reacciones de los críticos a Duna: Parte Dos, y todo parece que la película ha cumplido e incluso superado las altas expectativas.

La saga de Dune es conocida por su compleja narrativa y su vasto universo de ciencia ficción, y Villeneuve se ha enfrentado al desafío de capturar la esencia de la obra literaria en la pantalla grande. La segunda parte de esta adaptación prometía una expansión aún mayor del mundo de Arrakis, con un elenco estelar que regresa, además de excelentes nuevas incorporaciones.

¿Qué dijeron los críticos sobre la secuela de Dune?

Las primeras impresiones de los críticos indican que Villeneuve ha logrado una “obra maestra”. Se destacan la impresionante cinematografía de Greig Fraser, la emotiva partitura de Hans Zimmer y las actuaciones del elenco principal, en particular de Timothée Chalamet, Austin Butler y Zendaya. A continuación, te dejamos algunas de las primeras reacciones de los críticos en X (antes Twitter):

Gregory Ellwood, de The Playlist dijo: “Duna: Parte Dos es muy impresionante. Villeneuve crea algunos momentos verdaderamente VISIONARIOS. Austin Butler ofrece una actuación verdaderamente transformadora (y sin mencionar el maquillaje). Final muy conmovedor. ¿Un poquito larga? Sí. ¿Olvidé que la volví a ver al día siguiente? Sí. Aún así, será enorme”.

Por su parte, Jazz Tangcay, de Variety asegura que “DunePartTwo es una epopeya gigante, una clase magistral de arte, desde la excepcional fotografía de Greig Fraser hasta la magnífica construcción del mundo de Patrice Vermette. Denis Villeneuve ha entregado su obra magna dirigiendo una de las mejores películas de ciencia ficción para las generaciones venideras”.

Steven Weintraub, de Collider, contó que “sin sorpresa para nadie, me encantó #Dune2. Increíble realización cinematográfica. Música brillante. Todo el elenco fue excelente. Mi única queja fue que desearía que fuera más larga. No bromeo. La película dura 2 horas y 40 minutos (?) y me hubiera encantado verla una hora más”.

“Duna: Parte Dos es una obra maestra. Denis Villeneuve presenta un logro impresionante y lleno de acción en una historia compleja y contundente. Es una película asombrosa y conmovedora que exige ser vista en la pantalla más grande e inmersiva posible. Me encantó. Innovadora y emocionante. Algunas de las imágenes de Dune: Parte Dos me dejaron tan asombrado que siento que entiendo cómo se sintieron todos al ver Star Wars por primera vez en 1977. A veces es simplemente increíble”, escribió Brandon Davis, de Comic Book.