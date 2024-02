Deadpool 3: ¿Quién es Pyro y cuál es su vinculación con los X-Men?

La espera ha llegado a su fin, desde el lanzamiento del primer tráiler de Deadpool 3, se han revelado detalles emocionantes de la película, como la presencia de Pyro, un personaje que no se ha visto en el universo de Marvel en casi dos décadas.

Esta nueva entrega, titulada Deadpool & Wolverine, marca la introducción de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel Studios y trae consigo el esperado retorno de Hugh Jackman como Wolverine.

Pyro, interpretado por Aaron Stanford, es un mutante con la habilidad de controlar y manipular el fuego. Hizo su primera aparición en la película X-Men en el año 2000, pero fue en X2: X-Men United (2003) y X-Men: The Last Stand (2006) donde su papel adquirió mayor relevancia. En X-Men: The Last Stand, Pyro se unió a Magneto como uno de los principales antagonistas.

Te recomendamos leer: Los adelantos de películas que se lanzaron en el Super Bowl (metroworldnews.com)

En el tráiler de esta tercera entrega, se puede ver brevemente a Pyro mientras Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, se embarca en sus primeras secuencias de acción en el MCU.

El regreso de Aaron Stanford al papel ha sorprendido gratamente a los fanáticos, ya que es la primera vez que el personaje aparece en el universo de Marvel en mucho tiempo.

Aunque la aparición de este personaje en el tráiler es breve, su regreso ha generado especulaciones sobre el papel que desempeñará en la trama de esta película

Dado que la película reunirá a varios personajes de las entregas anteriores de Deadpool y presentará nuevos actores, como Matthew MacFayden, se espera una emocionante fusión entre el universo de Fox y el de Marvel Studios.

¿Se reescribirá la historia?

Se ha mencionado que Deadpool podría tener la capacidad de reescribir la historia del MCU en esta tercera entrega. Esta idea plantea interrogantes sobre cómo se desarrollará esta trama ambiciosa y cómo afectará al universo cinematográfico de Marvel.

Los fanáticos esperan con ansias descubrir cómo este personaje alterará el curso de la historia y qué consecuencias tendrán sus acciones en el MCU.

Además, se espera que en la película se utilicen múltiples versiones del propio Deadpool interpretado por Ryan Reynolds. Esta inclusión de diferentes versiones del personaje promete una historia en solitario única y emocionante.