¿Será verdad? Actriz nominada al Oscar asegura que solo recibió 10 centavos de pago por participar en una de las películas más taquilleras

En el mundo del espectáculo, a menudo escuchamos historias peculiares sobre los primeros trabajos de los actores que terminan siendo fuentes inesperadas de ingresos. Una de estas historias ha surgido recientemente de la boca de la talentosa actriz Kate Hudson, conocida por su papel en la película “Almost Famous” que la llevó a ser nominada a un premio Oscar.

En una reveladora conversación en su podcast “Sibling Revelry”, Kate compartió con su hermano Oliver Hudson y los invitados Joey Lawrence, Matthew Lawrence y Andy Lawrence, una anécdota sorprendente sobre uno de sus primeros papeles en el cine. La historia se remonta a su participación en “Home Alone 2: Lost in New York”, la exitosa secuela de la icónica película navideña protagonizada por Macaulay Culkin.

Un peor sueldo de la carrera de Kate Hudson

Aunque su papel en la película no fue uno de los más destacados, Kate reveló que todavía recibe regalías por su participación en el coro de una escena temprana de la película. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue la cantidad de pago que recibe: apenas 10 centavos de vez en cuando.

Esta revelación desató risas entre los presentes, con Joey Lawrence bromeando sobre sus propios modestos pagos por trabajos antiguos. Pero detrás de la risa, la historia de Kate plantea interrogantes sobre la compensación en la industria del entretenimiento.

Además, llama la atención cómo incluso las pequeñas apariciones pueden generar ingresos inesperados a lo largo del tiempo. La anécdota de Kate también pone de relieve la naturaleza impredecible de la carrera actoral y cómo el éxito de una película puede afectar a sus actores de maneras inesperadas y a largo plazo.

Las curiosidades de una larga carrera actoral

A pesar de que “Home Alone 2: Lost in New York” fue lanzada hace décadas, el hecho de que Kate siga recibiendo regalías por su breve aparición en la película demuestra el poder duradero de las producciones cinematográficas exitosas. La historia también refleja la camaradería y el buen humor que se comparten entre los actores cuando recuerdan sus primeros trabajos.

Aunque pueda parecer sorprendente que una actriz de la talla de Kate Hudson reciba solo 10 centavos por su trabajo en una película tan popular, su actitud positiva y su capacidad para reírse de la situación demuestran su humildad y su aprecio por todas las oportunidades que ha tenido en su carrera.