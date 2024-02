Quiénes fueron las novias de Peso Pluma, antes de su relación con Nicki Nicole

Peso Pluma se encuentra en medio de la polémica, luego de que se dio a conocer que le fue infiel a Nicki Nicole, pues la propia rapera lo confirmó, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales. Así que aquí te contamos quiénes fueron las parejas del cantante en el pasado.

Jailyne Ojeda

La modelo hizo su aparición en el videoclip de Ella Baila Sola, el sencillo que catapultó a Peso Pluma a la fama.

En una ocasión, Ojeda compartió que el artista la invitó a salir. En el podcast Acá Entre Nozz, reveló: “Él me invitó a Disney un día antes de hacer el video musical”.

A pesar de esto, la joven dejó claro que nunca quiso tener una relación seria con el cantante, ya que percibió que podría haber cambios significativos en su vida.

“No, no puedo andar de novia con él, no quiero pasar por eso... Yo sola me voy a lastimar, voy a sufrir muchísimo. Si fuera su novia, pensé en todo lo que iba a tener que aguantar”, agregó.

Jeni de la Vega

Se trata de una conductora de televisión, modelo e influencer mexicana.

Tiene 29 años y obtuvo gran popularidad en 2018, cuando formó parte de “Enamorándonos”, donde salió con varios de los participantes, en busca de una relación formal.

La joven tuvo una relación fugaz con Peso Pluma, antes de que se volviera el hit mundial que es en la actualidad.

“Todo empezó en redes sociales, él me siguió y yo igual. Me contestaba historias, pero era como normal”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube Vaya, vaya.

Dania Méndez

Fue vinculada al cantante antes de ser novio de Nicki Nicole, pues la influencer fue la protagonista del video de la canción Bye.

Se conocieron durante las grabaciones, que se realizaron en República Dominicana, y también fueron vistos juntos en Ciudad de México.