“No soy su enemigo”: Kanye West envía mensaje a los fans de Taylor Swift

Kanye West revivió el conflicto que tuvo con Taylor Swift hace algunos años, y aprovechó para enviar un mensaje a los fans de la cantante, asegurando que “no es su enemigo”, aunque dejó en claro que las cosas nunca van a estar bien entre ellos.

El mensaje de Kanye West

West compartió la captura de pantalla de una seguidora de Taylor que instaba a la comunidad de X a unirse para comprar y descargar el nuevo sencillo de Beyoncé, TEXAS HOLD’ EM. El objetivo era evitar que Kanye West alcanzara el número 1 en la lista de Billboard con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, Vultures.

“Recuerden que yo estaba del lado de Taylor cuando Scooter (Braun) compró sus masters a sus espaldas. Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos, siempre hablamos de cómo ambas agotan giras y películas”, escribió West.

“Además, estoy seguro de que he sido mucho más útil para la carrera de Taylor Swift que perjudicial. A todos los fanáticos de Taylor Swift, no soy su enemigo, tampoco soy su amigo”, agregó.

Publicación de Kanye West.

La historia de su enemistad

Recordemos que todo comenzó en la gala de los MTV Video Music Awards de 2009, cuando Swift subió al escenario para recibir el reconocimiento en la categoría de Mejor Video del Año por su trabajo en You Belong With Me.

Antes de que pudiera decir una palabra, Kanye irrumpió con un micrófono en mano para afirmar que Beyoncé merecía el galardón por su video de “Single Ladies (Put a Ring on It)”.

La controversia incrementó cuando el rapero lanzó Famous, en 2016, donde expresó textualmente: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa pe%%a”.

Kim Kardashian, quien era esposa de West en ese momento, publicó un video editado donde parecía que Swift aprobaba las letras del rapero, a pesar de que esto nunca ocurrió en realidad.

Lo ocurrido provocó Taylor desapareciera por un año de los reflectores, y se enfocó en sí misma, para luego volver con más música.