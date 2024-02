Kim Kardashian exige que la esposa de Kanye que se cubra delante de sus hijos

Para nadie es un secreto que Bianca Censori, esposa de Kanye West, se luce casi desnuda en eventos públicos y redes sociales, lo que ha desatado toda una ola de comentarios entre quienes la apoyan y quienes critican su estilo. Kim Kardashian también tiene una posición al respecto y la hace valer ante sus hijos.

Censori se ha presentado públicamente con atuendos como por ejemplo, un impermeable transparente sin nada debajo que la cubra, peluches como diminutos vestidos que únicamente tapan sus partes íntimas, y sujetadores con hilos en el pecho que solo tapan sus pezones.

Bianca Censori, esposa de Kanye West, se viraliza por usar vestido totalmente transparente (Especial )

La pareja del rapero se exhibe casi desnuda e incluso él mismo publica fotos de ella de esta forma. Sin embargo, al parecer, hay un límite cuando ella tiene que tratar con los hijos de él y Kim Kardashian.

Citando a Daily Mail, el portal Daily Star reseñó que un informante les reveló que Kardashian le tiene una regla en cuanto a su vestimenta ante sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian celebró el cumpleaños número 4 de su hijo Kim Kardashian celebra la vida de sus hijos (Instagram: @kimkardashian)

“Kim le ordenó a Kanye que nunca dejara que Bianca se vistiera así con sus hijos”, delató la fuente, que destacó que Kim “está realmente sorprendida de que Kanye deje que su esposa saliera de la casa de esa manera”.

Una conducta continuada de Kanye West

Daily Star resaltó que Kanye West tenía una conducta similar con Kim Kardashian, ya que le gustaba mostrar el atractivo sexual de ella.

Te puede interesar: Quién es Sonia Sahar, la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

“Solía mostrar el atractivo sexual de Kim, pero de repente se volvió conservador”, dijo alguien a RadarOnline, según cita el referido medio, que subrayó que luego la actitud del rapero dio un vuelco contrario porque cuando se volvió conservador, quería que Kim también lo fuera, algo que evidenció en uno de los episodios de Keeping Up With the Kardashians, en el que dijo que su esposa no necesitaba ser como todas las demás que mostraba su cuerpo. Sin embargo, la modelo e influencer le expresó en ese entonces, que “¡Me capacitaste para ser una persona sexy y tener confianza! Sólo porque estás en un viaje y estás en una transformación no significa que yo esté en el mismo lugar que tú”.