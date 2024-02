Caso Dan Schneider: ¿Cuando se estrena el documental sobre acusaciones de abuso del ex productor de Nickelodeon?

Tal vez no llegaste a escuchar el nombre Dan Schneider pero si eres millennial, lo más seguro es que conozcas títulos como Drake & Josh, Victorious o Zoey 101. El hombre detrás de las exitosas series de finales de los 90 y principios de los 2000s es él, Dan Schneider, la nueva figura polémica que están centro de un documental pronto a estrenarse.

Investigation Discovery lanzará un documental de cuatro partes donde indaga, mediante entrevistas a ex empleados de Nickelodeon, las acusaciones que existen contra el famoso productor de televisión.

¿Qué se sabe sobre el documental de Dan Schneider?

El material de ID contará con una serie de entrevistas en dónde los ex empleados de la cadena televisiva estadounidense revelarán experiencias de abuso, sexismo y demás conductas inapropiadas y ofensivas de parte del famoso productor.

‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV’ se estrenará en Investigation Discovery durante dos noches consecutivas, el 17 y 18 de marzo para el público estadounidense. Habrá que esperar para saber si podrá estar disponible luego en streaming.

La primera de la acusaciones contra Schneider fue en el año 2013, cuando la actriz Amanda Bynes publicó a través de su cuenta de twitter una serie de mensajes en los que insinuaba que fue víctima de abuso sexual por parte de Dan, además, señaló el infierno que vivía junto a su padre, quien la obligaba a trabajar en los sets aún cuando ella ya no lo deseaba.

Lo anterior resultó perturbador ya que por algunos años Amanda se convirtió en la actriz favorita y predilecta del productor, incluso llegando a tener un programa con su propio nombre: ‘The Amanda’s show’.

Hasta el momento no existe denuncia formal en su contra, pero, tras la acusaciones, Nickelodeon cortó lazos con el productor en 2018 sin dar mayores explicaciones de porqué, lo que ha alimentado a que siga manchada la imagen del productor de 58 años.