¿Sin aceptar la ruptura? Peso Pluma no borra fotos con Nicki Nicole a pesar de que la relación se acabó

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, estas fueron las palabras de Nicky Nicole luego de las imágenes virales de Peso Pluma tomado de la mano con otra mujer en un lujoso casino.

La rapera argentina difundió el mensaje este martes en su historia de Instagram, dando a entender con sus palabras que daba por terminada la relación con el mexicano, quien hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.

A pesar de las contundentes palabras de Nicole, Peso Pluma mantiene las fotos con ella en sus redes, después de que en junio de 2023 ambos comenzaron a manifestarse muestras de amor. El día 18 de ese mes, ella publicó fotos con él y un ramo de flores junto al siguiente texto: “Dos días mágicos en México. Gracias, @pesopluma por invitarme a cantar con vos en esta noche tan especial con tu gente en tu ciudad, te quiero y admiro. La rompiste fuerteee!”.

Al parecer, Nicki Nicole no esconde lo que siente y así como se mostraba efusiva en un principio, no dudó en anunciar públicamente un comunicado que da a entender que decidió romper la relación, tras las imágenes de él con otra mujer.

Avalancha de comentarios contra Peso Pluma

Las fotos con Nicki Nicole siguen en las redes del cantante mexicano, a pesar de que ella sí borró todas las imágenes con él en sus plataformas. Entonces, ¿Él se resiste a terminar? Como los hechos hablan más que mil palabras, la respuesta a esta interrogante probablemente sea un sí.

La última foto de Peso Pluma con Nicole en su Instagram es del pasado 5 de febrero, donde se les ve en la gala de los Grammy 2024.

Mientras tanto, una avalancha de comentarios inunda el Instagram de Peso Pluma, con mensajes de apoyo a Nicole.

“Con esa cara te atreviste a gorrear a la diosa de Nick”, “no te queremos en viña, somos team Nicki”, “cancelado en Argentina rey, a la Nicki no se toca”, “ojalá te llenen la cuenta de recetas de lentejas”, " no vengas al Festival de Viña porque no te dejaremos tocar ni cinco minutos, el monstruo despertará para que no cantes”, “¿Cómo te gorreai a la Nicky y encima te muestras sin un poco de vergüenza? Asómate por viña, que te la vamos a cobrar por Nicky”, son algunos comentarios en el Instagram de Peso Pluma.