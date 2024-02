La broma entre Lucero y Mijares que terminó en un beso robado en pleno concierto

El vínculo entre Lucero y Mijares, más allá de su divorcio, ha demostrado ser excepcionalmente sólido, alimentado por el amor mutuo y el profundo respeto que comparten como padres de sus dos hijos. Esta conexión trascendente fue evidente durante su reciente actuación en Phoenix, Arizona, como parte de su gira conjunta “Hasta que se nos hizo”. En este memorable concierto, no solo exhibieron su afinidad artística, sino que también revelaron la continuidad del cariño que comparten, a pesar de las circunstancias que llevaron al fin de su matrimonio.

Durante el espectáculo, Lucero y Mijares protagonizaron un momento especialmente emotivo que capturó la atención y los corazones de los presentes. En un segmento del show, la pareja intercambió bromas relacionadas con su separación, demostrando un nivel de complicidad y camaradería que sorprendió y encantó al público.

La complicidad de Lucero y Mijares es única

Con frases ligeras pero significativas, hicieron alusión a su historia compartida y al proceso que los llevó por caminos separados. Estas interacciones resaltaron la madurez y el respeto con los que ambos abordan su situación personal.

En medio de estas bromas juguetonas, Lucero y Mijares se mostraron afectuosos el uno con el otro, demostrando que, a pesar de cualquier desafío, su conexión emocional permanece intacta. Un momento destacado fue cuando Mijares, entre risas, comentó jocosamente sobre su matrimonio con Lucero: “Ella tuvo la dicha de estar casada conmigo”, comentó, a lo que ella respondió con humor: “Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas...”, generando risas y aplausos entre el público. Estos momentos de complicidad mostraron la profunda admiración y el cariño que ambos todavía comparten, incluso después de haber seguido caminos separados en su vida romántica.

Ambos tienen dos hijos (Agencias)

Sin embargo, el punto culminante de la noche llegó cuando Lucero sorprendió a Mijares con un tierno beso en la mejilla mientras él interpretaba una de sus canciones. Este gesto fue recibido con emoción y alegría por parte de la audiencia, quienes aclamaron la demostración pública de afecto entre los dos artistas. Su historia de amor y amistad continúa inspirando a sus fans, quienes aplauden su capacidad para mantener una relación tan especial a pesar de las adversidades.