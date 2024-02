¿Jennifer López se retira de la música? Esto dijo la artista

Jennifer López se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la actualidad, siendo la música una de sus facetas más reconocidas, por lo que con el lanzamiento de su próximo disco, la artista sorprendió al compartir no sabe qué le depara su futuro musical.

Cabe señalar que la artista se encuentra en un gran momento de su vida, tanto a nivel profesional como personal.

Jennifer López lanzará nuevo disco

La Diva del Bronx estrenará su álbum This is me… Now, el próximo 16 de febrero, y se espera que sea un éxito, como los que han caracterizado a la artista.

A pesar de que marca su regreso a la música, tras 10 años, algo que ha preocupado a sus fans es que JLo ha dado indicios de que se podría tratar de su despedida.

En una conversación con ET, la actriz compartió detalles sobre este proyecto. No obstante, reveló que no tiene certeza sobre la posibilidad de lanzar otro álbum después de éste.

“La verdad es que ni siquiera sé si volveré a hacer otro álbum después de este. Se siente como el tipo de proyecto de Jennifer Lopez J.Lo por excelencia y realmente me siento muy satisfecha. Así que realmente serán objetos de colección en cierto punto”, declaró la cantante.

Jennifer afirmó que se encuentra completamente satisfecha con sus logros en su carrera. A pesar de ello, considera que podría ser una razón contundente para dar por concluidos sus proyectos en el ámbito musical.

También puedes leer: La caída de Lana del Rey en el Super Bowl que se viralizó

Su regreso, tras 10 años de ausencia

Por esta razón, López reflexionó acerca de su retorno a la música después de una ausencia de una década.

“Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de una nueva. Así que nunca diría nunca, pero en este momento siento que realmente puse mi corazón y alma en esto, y estoy muy emocionada. Definitivamente, me tomó mucho”, agregó JLo.