Super Bowl 2024: Así fue el extraño comercial que pagó Kanye West durante el evento deportivo

Durante el Super Bowl 2024, Kanye West, reconocido rapero y diseñador de moda, captó la atención del público al presentar un comercial fuera de lo común para promocionar su línea de moda, Yeezy.

El spot, de medio minuto de duración, fue filmado aparentemente con el teléfono celular del propio West, quien se encontraba dentro de un vehículo hablando directamente a la cámara.

Con su característico estilo extravagante y una pizca de humor, Kanye West se presentó como “Ye” e introdujo su comercial de manera poco convencional.

El artista dijo: “Hola a todos, soy Ye, y este es mi anuncio. Y ya que gastamos todo el dinero en el anuncio comercial, en realidad - no gastamos ningún dinero en el comercial real. Pero la idea es que quiero que vayáis a yeezy.com”.

A diferencia de otros comerciales del Super Bowl, el spot de Kanye West no se transmitió en todos los mercados. Aunque fue visto en una afiliada de Miami, según informó The Hollywood Reporter, no se emitió en Los Ángeles, generando especulaciones sobre la estrategia publicitaria del rapero.

Una estrategia regional

La selección de audiencia sugiere, según analistas, que West probablemente compró el tiempo publicitario a nivel regional, en lugar de invertir los $7 millones que CBS Sports informó que costaban los anuncios de 30 segundos a nivel nacional.

Esta decisión estratégica le permitiría maximizar el impacto de su promoción mientras evitaba los altos costos asociados con la publicidad nacional durante el Super Bowl.

El Super Bowl LVIII, transmitido por CBS y Paramount+, presentó el emocionante enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Después de estrenar su último álbum ‘’Vultures 1′', los fanáticos y entusiastas de la moda estaban ansiosos por explorar los diseños únicos y los productos disponibles en yeezy.com.