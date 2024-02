¿Nuevo fracaso? Llegan las primeras críticas de Madame Web y avecinan un pobre rendimiento en taquilla

Parece que el 2024 podría estar siguiendo la tendencia del 2023 en cuanto a películas del género de superhéroes se trata. Y es que ya han arribado los primeros reportes de los críticos sobre Madame Web y el panorama no es nada favorable para la más reciente producción de Sony del Universo Spider-Man.

Hace algunos días, Dakota Johnson promocionaba su nueva película diciendo que era “como si la I.A. generara la película perfecta para tu novio” y, al parecer, no se equivocaba en cierta forma, para nada positiva.

¿Qué dijo la crítica sobre Madame Web?

El filme dirigido por S.J. Clarkson, quien ya ha trabajado con Marvel en series como Jessica Jones y The Defenders, ambas para Netflix, parece ser el más reciente fracaso de Sony. Según indica Digital Spy, la producción que cuenta, además de Johnson, con Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced, no ha convencido a los expertos en el preestreno, incluso asegurando que “Morbius es mejor”.

Aclaran que la ejecución de la película es confusa, que la historia no llega a ser clara y que, pese al casting y su esfuerzo en dar forma a los personajes de las viñetas, nada es creíble o tangible. “Sony debería dejar de hacer estas películas”, remarca uno de los asistentes. Otros piensan que Madame Web, pese a la pompa con la que se está promocionando, no tiene chispa. “Necesita brillar en todos y cada uno de sus apartados y no lo hace: ni el guion, ni la actuación, ni las secuencias de acción”, explicaban desde Screen Rant.

“Es una serie de oportunidades desperdiciadas una tras otra”, indicaba otro de los críticos. La única nota positiva viene de Discussing Film, que piensa que la mezcla de slasher y filme al estilo de Destino Final con el universo Marvel es interesante.

Madame Web, que se estrena mañana 14 de febrero, es la primera película del género de superhéroes en estrenarse este año.