“Me voy”, Nicki Nicole terminó con Peso Pluma tras imágenes de él con otra

Las redes sociales estallaron desde con un video que muestra al cantante Peso Pluma tomado de la mano con otra mujer que no era su novia Nicky Nicole. Todos se preguntaron si las imágenes significaban una ruptura de ellos como pareja y no fue sino hasta la tarde de este martes cuando la cantautora argentina anunció que terminó con él por este mismo video.

Nicky Nicole, de 23 años, hizo el anuncio de su ruptura con Peso Pluma con un breve texto a través de una historia en su cuenta de Instagram, explicando que al igual que los usuarios en Internet, ella se enteró de la otra mujer por las redes sociales.

En su texto, la argentina destacó la importancia del amor y del respeto, aseverando que donde ella no ve eso, se va. No ocultó que está dolida por la situación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expuso Nicky Nicole.

Nicky Nicole anunció su ruptura con Peso Pluma con un breve texto (Imagen: Instagram @nicki.nicole)

Los fanáticos de la pareja sospechaban que ya ella había tomado una decisión debido a que borró todas sus fotos con Peso Pluma en sus redes, sin embargo, él aún tiene las fotos con ella.

Video viral de Peso Pluma con otra que no es Nicky Nicole

El vídeo de Peso Pluma con otra mujer lo difundieron varios programas, entre estos ‘Despierta América’. Lo captaron después del Super Bowl en Las Vegas, Nevada.

La mujer, de quien hasta ahora se desconoce la identidad, caminaba con él de la mano, mientras entraban a un lujoso casino. Él vestía una sudadera tipo jersey de color negro y ella un vestido corto muy ajustado con mangas largas, además lucía su cabello largo y negro hasta la cintura. Obviamente, todos se dieron cuenta de que no era Nicki porque el cabello de ella es castaño. Además, al mismo tiempo, la argentina estaba en un concierto en Costa Rica.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado sobre la situación.