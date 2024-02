La Casa de los Famosos: Así fue la pelea de Maripily y Aleska Génesis

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, pues ahora Maripily Rivera y Aleska Génesis tuvieron un enfrentamiento. Cabe señalar que durante la gala de eliminación del lunes, fue Fernando Lozada quien tuvo que despedirse de la competencia.

Rivera había sido nominada, pero se salvó, aunque en los últimos días no ha sido del agrado de los televidentes ni de sus compañeros, debido a su actitud.

Maripily tiene problemas en La Casa de los Famosos

Maripily tiene claro que La Bebeshita, Aleska Génesis, Alfredo Adame, Sophie Durand y Alfredo Adame la quieren fuera del reality show, por lo que han decidido buscar cada oportunidad que tengan para nominarla.

“Tienes ansia de protagonismo, ansia de darte una importancia que no tienes; podrás tener a un país atrás de ti pero no creo que eso sea fundamental. Aquí nos seguimos viendo, no sabes la clase de alacrán que te acabas de llevar al pecho”, le dijo Adame a Rivera en una ocasión.

Aleska Génesis se enfrentó a Maripily

Por otro lado, durante el posicionamiento, la venezolana se enfrentó a Rivera, para manifestarle todo lo que pensaba sobre ella.

“Yo a ti te respeto y te admiro como mujer pero por lo mismo no permito que me faltes al respeto y me dijiste callate la boca, entiendo tu carácter pero no permito las faltas de respeto”, respondió Aleska.

“Segundo: Han habido ciertos momentos en donde te has sentido incómoda porque con los muchachos has hecho comentarios de mi vida; ojo, prefiero ser frontal y lo que sea que no te gusta dímelo en mi cara”, agregó.

La puertorriqueña aprovechó para lanzarse contra Aleska Génesis, siendo este momento cuando la situación se puso más tensa.

“Detrás de tu carita de mosquita muerta se esconde una mujer falsa, hipócrita y desde que has llegado al reality solo has hablado de tu ex y de mi amiga Gaby”, dijo Maripily.