Cuándo se estrena y de qué tratará Selena & Yolanda: The Secrets Between Them

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them es el nuevo documental sobre la muerte de la Reina del Tex-Mex, en el que por primera vez que presentará el testimonio de Saldivar, quien actualmente cumple una condena por el asesinato de la artista.

Aquí te contamos de qué trata y dónde podrás ver esta producción, la cual dará de qué hablar en los próximos días.

Detalles del estreno de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them

El documental verá la luz este sábado 17 de febrero de 2024, con la emisión de episodios consecutivos. Posteriormente, estará disponible en la plataforma Peacock a partir del día siguiente.

Aunque hasta ahora no se ha revelado la fecha de lanzamiento para América Latina, los fans esperan verlo pronto.

¿De qué tratará?

“Yolanda Saldívar concede primera entrevista en inglés en décadas desde prisión sobre su relación con Selena Quintanilla-Pérez. Los miembros de la familia Saldívar y Quintanilla-Pérez brindan información sobre su vínculo”, nos dice la sinopsis publicada por IMDB.

También puedes leer: ¿Pedro Pascal en los “Cuatro Fantásticos″? Esto es lo que se sabe de la nueva cinta de Marvel

El tráiler resalta principalmente la declaración de Saldivar, quien afirma que “las cosas no fueron como parecen”. Además, se destaca el fragmento de la llamada a la policía después del incidente, donde Yolanda menciona la frase “quería matarme yo, no a ella”, sugiriendo que Yolanda tenía la intención real de suicidarse en lugar de causarle daño a la otra persona involucrada.

Aquí puedes ver el avance oficial:

Yolanda Saldivar podría salir de prisión

Según los registros del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por su siglas en inglés), Saldívar es elegible para libertad condicional el 30 de marzo de 2025.

A medida que se acerca el hito de los 30 años de su encarcelamiento, Yoolanda planea escribir una carta a la familia Quintanilla, rogándoles que no obstaculicen su posible libertad condicional, declaró al portal The Messenger uno de los familiares de Saldívar .

“Si se interponen en su camino, ella sabe que sus posibilidades de salir son muy escasas”, dijo la fuente en una entrevista en octubre de 2023. “Quiere decirles cuánto lo siente y cuánto ha cambiado. Quiere rogarles que no se opongan a su petición”, agregó.