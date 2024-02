Half Time del Super Bowl 2024: ¿Cuáles son los éxitos de Usher que los fans esperan que cante en su show?

El Super Bowl LVIII se acerca y tanto los fanáticos del fútbol americano como de la música están emocionados por el esperado show de medio tiempo.

En esta ocasión, el encargado de amenizar la pausa del juego será el talentoso cantante Usher, quien ha dejado una huella imborrable en la industria musical a lo largo de su carrera.

Los seguidores del artista están ansiosos por saber qué canciones icónicas interpretará en este gran evento.

El artista estadounidense se ha caracterizado por incursionar en ritmos como el Pop, R&B y electrónica, donde el baile de sus increíbles coreográfico cobran protagonismo en cada presentación en vivo y en sus videos musicales.

El ‘lineup’ del show que presentará en el Half Time del Super Bowl todavía no se ha oficializado, sin embargo, muchos fans esperan las siguientes canciones:

Éxitos de Usher que esperan escucharse en el Half Time del Super Bowl

“Love in This Club”

Uno de los éxitos más destacados es “Love in This Club”, el sencillo principal de su álbum “Here I Stand” lanzado en 2008. Esta canción, en colaboración con el rapero Young Jeezy, narra un romance en un centro nocturno.

El tema se mantuvo en los primeros puestos de las listas de éxitos en Estados Unidos y en varios países, convirtiéndose en un verdadero himno para los seguidores del cantante.

“U Remind Me”

Otro éxito esperado en el show de medio tiempo es “U Remind Me”. Esta canción destacada pertenece al álbum “8701″ lanzado en 2001, que marcó el ascenso a la fama de este cantante.

“Don’t Look Down”

En colaboración con Martin Garrix, Usher presenta “Don’t Look Down”. Esta enérgica canción aborda los riesgos y la adrenalina que se experimentan en las relaciones amorosas. La pista transmite una sensación de vuelo y libertad, agregando un toque único a la discografía de Usher.

“OMG”

Otro éxito que los fans esperan escuchar en el Super Bowl es “OMG”, una colaboración con will.i.am, miembro de los Black Eyed Peas. Lanzada en 2010, esta canción se convirtió rápidamente en una tendencia y demostró la habilidad de Usher para adaptarse a diferentes géneros musicales.

Con su ritmo pegadizo y su estilo inconfundible, “OMG” se ha convertido en un clásico y en una canción que no puede faltar en su show.

“My Boo”

Uno de los mayores éxitos de Usher es su colaboración con Alicia Keys en la canción “My Boo”. Lanzada en 2004 como parte del álbum “Confessions”, esta canción ha dejado una marca perdurable en la música R&B.

“Yeah”

Considerada por muchos como una de las mejores canciones de Usher, “Yeah” es una colaboración con Lil Jon y Ludacris. Lanzada en 2004, esta canción fue el punto culminante de su álbum “Confessions” y dominó las listas de reproducción en todo el mundo.

“DJ Got Us Fallin’ In Love”

Otro éxito indiscutible en la carrera de Usher es “DJ Got Us Fallin’ In Love”, en colaboración con Pitbull.

Esta canción, lanzada en una época en la que todos querían colaborar con Pitbull, se hizo omnipresente en su lanzamiento y es reconocida por su ritmo contagioso y su capacidad para hacer que la gente se mueva.