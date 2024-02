Es Bruce Wayne en la vida real: Christian Bale inaugura aldea para niños huérfanos

El reconocido actor Christian Bale ha tomado los pasos de una de sus más memorables encarnaciones: Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. Y es que el intérprete ha inaugurado una aldea destinada a niños huérfanos en California. Este proyecto, que ha impulsado Bale durante más de una década, refleja un paralelismo notable con el personaje ficticio al que dio vida en las cintas de Christopher Nolan.

La aldea, que está ubicada en Palmdale, California, es un hito significativo en los esfuerzos filantrópicos de Bale, quien desde hace tiempo ha estado comprometido con la causa de ayudar a los niños desfavorecidos.

La aldea está financiada por la organización del actor, Together California

La aldea para niños huérfanos, financiada en gran parte por Bale y su organización Together California, tiene como objetivo proporcionar un hogar seguro y acogedor para aquellos que han perdido a sus padres o han sido separados de sus familias.

El proyecto pretende dar refugio y mantener unidas a las familias acogidas con una construcción de doce hogares y un centro comunitario de 7,000 pies cuadrados. Además, según recogieron los medios, también pretende facilitar la transición hacia la vida independiente para los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad.

Esta naturaleza altruista no se trasladó a Bale al interpretar al filantrópico personaje de DC, pues según declaró en una entrevista con The Hollywood Reporter (vía The Guardian), su inspiración fue su padre, David, un filántropo a quien describió como “muy activo y altruista”.

Al igual que su “alter ego” Bruce Wayne, Bale ha enfrentado desafíos y obstáculos en su camino hacia el altruismo, pero su determinación y compromiso han prevalecido. Esta inauguración de la aldea para niños huérfanos es una muestra más de la entrega y disciplina que caracterizan al actor, conocido también por sus transformaciones corporales y el empeño que le pone a cada papel que toma, algo que sin duda ha trasladado a su vida y sus acciones caritativas con la comunidad.