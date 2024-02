“No puedo estropear esto”: Ryan Gosling reveló cómo fue que aceptó ser Ken en Barbie

Ryan Gosling se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más reconocidas de la actualidad, y ahora que se ha convertido en tema de conversación por su nominación a los Premios Oscar 2024, por su papel de Ken en la película Barbie, el actor compartió cómo que se decidió a aceptar el papel.

Aquí te contamos qué dijo el intérprete sobre esta etapa de su carrera.

Así fue como Ryan Gosling aceptó dar vida a Ken en Barbie

Cabe señalar que el actor inicialmente decidió rechazar el papel, debido a que tenía algunas razones.

En una entrevista con Variety, Ryan contó cómo se siente en este momento, y el motivo por el que casi no participa en la cinta.

“Hubo razones de peso por las cuales inicialmente rechacé el papel de Ken. Problemas de agenda, temas personales. Luego, meses más tarde, llamé a mi agente y le pregunté a quién eligieron para el papel de Ken, y me respondieron: ‘Greta [Gerwig] quiere que seas tu’”, declaró Gosling.

Greta Gerwig escribió el personaje para Ryan

La directora de la cinta escribió el personaje para Ryan, pues siempre se imaginó que él sería Ken.

“Sabíamos que había un problema de agendas, pero también sabía que tenía que ser el… En algún punto le dije que había visto el futuro y que en el, él era Ken. Le resultó gracioso, pero también creo que el vío el mismo futuro que yo”, explicó en una entrevista la directora de Barbie.

Por otro lado, Margot Robbie, la actriz que encarna a Barbie en la película y comparte agente con Ryan Gosling, también se pronuncia sobre lo ocurrido en la entrevista de Variety.

“Definitivamente rechazó el papel, pero era algo que no podíamos permitir que suceda. Simplemente no había otra versión de Ken. Greta y yo somos personas extremadamente determinadas y persistentes. Sin Gosling, la película no se hubiese hecho… Cada vez que el decía que no lo iba a hacer, nosotros respondíamos con ‘sí que lo vamos a hacer, y será muy divertido’”, explicó la protagonista de Barbie.

Finalmente, el actor terminó aceptando la propuesta y formó parte de la producción.

“¿Quién soy yo para llevarle la contraria a Greta [Gerwig] y Margot [Robbie]? Ellas tenían una visión clara, y creían en ella. Y ellas creían más que debía hacerlo de lo que yo creía que no… En algún punto empecé a darme cuenta que ellas veían algo que yo no estaba entendiendo. Yo pensé que era un papel tan bueno que cualquier actor talentoso podía interpretarlo. Ahora lo entiendo todo, sí, pero me costó un tiempo comprenderlo”, dijo Ryan.