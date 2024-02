La Beatlemanía impactó a los EE.UU. hace 60 años: El día que bajó la delincuencia por una hora

El Show de Ed Sullivan, de la cadena CBS, fue uno de los grandes responsables para que Los Beatles se presentaran por primera vez en los Estados Unidos, situación que fue sin dudas se considera como uno de los momentos más épicos en la historia de la música en el siglo XX. Este viernes 9 de febrero se cumplen 60 años del magno evento.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, revolucionaron al público estadounidenses, en especial, a de los adolescentes, quienes estaban en aquel 1964 fascinados con el sencillo “I Want to Hold Your Hand”, mismo que se convirtió en número uno en las listas de ventas norteamericanas y fue el detonante para que la producción del famosos programa televisivo se contactara con el representante de la agrupación británica, Brian Epstein, para comenzar las negociaciones para el viaje histórico.

73 millones de televidentes

El acuerdo se basó en tres presentaciones en el programa, pero como era de esperarse la primera de todas fue un verdadero boom, generándose la cifra récord de 73 millones de televidentes, momento considerado como un hito cultural en los Estados Unidos.

“All My Loving”, “Till There Was You”, “She Loves You”, “I Saw Her Standing There” y “I Want to Hold Your Hand” fueron las cinco canciones que sonaron esa primera vez. En tiempo neto, la actuación musical de Los Beatles en la TV norteamericana fue de 13 minutos y medio de aire, suficiente para batir todos los récords y convertirse en la audiencia más importante de la historia, incluso, hay quienes aseguran que en los 60 minutos que duró el programa bajaron los índices de delincuencia en las calles porque estaban vacías.

La otras dos presentaciones fueron el 16 de febrero, en el Hotel Deauville de Miami, alcanzando una audiencia de 70 millones de espectadores y el 23 de febrero, con la particularidad que Los Beatles ya no estaban en Estados Unidos y lo que se emitió fue la grabación que hicieron en un ensayo antes del debut.