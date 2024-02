¿De qué trata ‘Moana 2′? Disney sorprende con el anuncio de la secuela

‘MOANA 2′ está perto de chegar aos cinemas; confira novo teaser e detalhes do lançamento (Reprodução/Disney)

La saga de Moana está lista para continuar su viaje épico por los mares del Pacífico con el esperado anuncio de Disney sobre la secuela de la querida película animada. Después de una larga espera, los fans pueden marcar el 27 de noviembre en sus calendarios, ya que es la fecha en la que “Moana 2″ llegará a los cines de todo el mundo.

La noticia fue revelada por el CEO de Disney, Bob Iger, quien compartió los detalles emocionantes en una entrevista con CNBC, anticipando la noticia antes del informe de ganancias del primer trimestre fiscal de 2024 de la compañía. Según Iger, la decisión de convertir “Moana 2″ en una película en lugar de una serie de televisión se debió al impacto visual que impresionó al CEO.

Bob Iger da luz verde a “Moana 2″ y los fans de Disney enloquecen

“Moana sigue siendo una franquicia increíblemente popular”, afirmó Iger en un comunicado, subrayando el entusiasmo de la compañía por continuar explorando el mundo de Moana y Maui en la gran pantalla. La secuela llevará a los espectadores a un viaje completamente nuevo y expansivo junto a Moana, Maui y una nueva tripulación de marineros.

La historia se desarrolla después de que Moana recibe una llamada inesperada de sus ancestros navegantes, lo que la impulsa a aventurarse en los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en aguas peligrosas y olvidadas, enfrentando desafíos nunca antes vistos.

La dirección de esta nueva entrega estará a cargo de Dave Derrick Jr., mientras que la música estará en manos del dúo Abigail Barlow y Emily Bear, junto con Opetaia Foa’i y Mark Mancina, quienes ya trabajaron en la primera película dándole una esencia oceánica a la música.

“Moana 2″ es una realidad y promete ser otro gran éxito

Una noticia no tan buena es que se confirmó que Lin-Manuel Miranda, autor de icónicas canciones como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”, no regresará con nuevas composiciones para esta continuación. “Moana” fue un rotundo éxito para Disney, generando más de 680 millones de dólares en taquilla.

Además, la primera entrega logró encontrar una segunda vida en la plataforma de streaming Disney+. La anticipación por “Moana 2″ se suma al impulso de la franquicia y al compromiso continuo de Disney con la narración de historias emocionantes y visualmente impresionantes para audiencias de todas las edades.