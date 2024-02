Conozca el valor de la posible venta del catálogo musical de Queen

Desde el pasado mes de mayo del 2023, la mítica agrupación británica Queen, están en arduas negociaciones para vender todo su catálogo musical. 9 meses después, al parecer y según información de la revista, Billboard, ya habría un acuerdo y en los próximos días se anunciaría la confirmación de la transacción.

Además de la venta, una de las noticias más resaltantes es la enorme cifra millonaria la que adquiriría por la venta Brian May, Roger Taylor, John Deacon y los herederos de Freddie Mercury. La cifra que trascendió sería de nada más y nada menos que de 1.200 millones de dólares.

El catálogo incluiría música grabada, publicaciones y flujo de ingresos complementarios, como por ejemplo, los ingresos de la exitosa película de 2018 Bohemian Rhapsody, merchandising y otras licencias. El acuerdo también puede incluir regalías del catálogo de grabaciones de América del Norte, que Queen vendió a Hollywood Records, propiedad de Disney.

Foto: Canal oficial de Queen en YouTube

Otros artistas que vendieron sus catálogos musicales

En octubre de 2021, Tina Turner, de 81 años, vendió sus derechos musicales al grupo alemán BMG por una suma que no trascendió. Antes, Bob Dylan había vendido su catálogo publicado a Universal Music por un estimado de 300 millones de dólares, mientras que Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, hizo lo mismo con una parte mayoritaria del catálogo del grupo y habría obtenido 100 millones de dólares.

El cantante estadounidense-canadiense Neil Young y Blondie también firmaron acuerdos por cantidades aún secretas, al igual que Shakira. En diciembre de 2021, Bruce Springsteen vendió los derechos de su catálogo musical a Sony por unos 500 millones de dólares e incluyó el catálogo musical grabado del artista así como sus creaciones como compositor, incluyendo éxitos como “Born in the U.S.A.” y “Streets of Philadelphia”.