¿Aliviando tensiones? Así se felicitaron Shakira y Piqué en sus cumpleaños

La bandera blanca de la paz parece estar ondeándose entre Shakira y Gerard Piqué. Para nadie es un secreto que la cantante arremetió con todo en sus últimas canciones en contra de la estrella del Barcelona, con letras a través de las cuales gritaba al mundo lo herida que estaba y con las que le recriminaba a él por la ruptura.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, dice la letra de ‘Monotonía’, la primera de una lista de canciones en las que Shakira se lanzó con todo contra el exfutbolista. En ninguna de sus piezas musicales lo nombró directamente, pero quedó claro, que eran una tiradera para él.

Ella misma admitió que estaba con el corazón roto y que actuaba como una” loba herida”.

“Con esa canción (Music Session #53 con Bizarrap) me decían: ‘Cambia la letra, eso no puede salir...’ y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida”, dijo en octubre del 2023 a Hola.

Sin embargo, como toda artista, los momentos difíciles le inspiran y su ruptura con Gerard Piqué no fue la excepción. “Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios”, admitió ante el citado medio.

Shakira ¿Sanando?

El tiempo ha pasado luego de que se conociera la separación de la pareja en junio de 2022. Canciones han ido y venido, y con estas, la colombiana sigue cosechando éxitos, posicionándose como una mujer que “factura”. Con el pasar del reloj, al parecer, las heridas ya van sanando.

Muestra de que al parecer, las heridas están sanando, es que supuestamente, Shakira tomó la iniciativa de enviarle un mensaje de felicitación a Piqué el pasado 2 de febrero cuando ambos estaban de cumpleaños. Ella cumplió 47 y él, 37.

El dato de la felicitación lo reveló el medio Semana, en España, que indicó que la artista fue quien lo felicitó primero. Según este portal, el mensaje fue muy escueto, sólo se trató de un emoji con vela de cumpleaños que le envió por Whatsapp. Presuntamente, Piqué le respondió con un emoji similar.

Se desconoce si los emojis que se intercambiaron, dio paso a una conversación. Lo relevante, es que de ser cierto, esta felicitación demuestra que la expareja estaría haciendo las paces, al fin y al cabo, es algo que toca por el bienestar de sus dos hijos Milán y Sasha.

Quieran o no, como todos los padres, aunque se separen como pareja, siempre estarán unidos por el vínculo con sus hijos. De allí, la importancia de saber tratarse mutuamente para no dañar el corazón de los pequeños.