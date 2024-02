¿Quien fue Clara Bow, la titular de una de las canciones del próximo álbum de Taylor Swift?

En la noche de los Grammys, Taylor Swift se hizo con todos los titulares luego de no solo ganar por cuarta vez el premio a Mejor Álbum del Año sino que además anunció su onceavo disco de estudio: The Tortured Poets Department. Ayer, la cantante publicó el tracklist de este nuevo álbum, revelando colaboraciones y llevando a sus fans a comenzar las teorías sobre de qué puede tratar cada tema.

Un total de 16 canciones, más un bonus titulado ‘The Manuscript’, tendrá el nuevo disco de Swift, que ya ha empezado a ser apodado solo con sus siglas como ‘TPD’, con colaboraciones con Post Malone y Florence & The Machine.

¿Qué significa ‘Clara Bow’, el nombre de la canción 16 del próximo álbum de Taylor Swift?

Entre esas 16 canciones que la interpretó reveló anoche, una se destacó por ser solo un nombre de pila. Se trata del último tema de la versión estándar, ‘Clara Bow’.

Nacida en Brooklyn el 29 de julio de 1905, Clara Bow fue la primera ‘it girl’, acuñando ella misma ese título que ahora han portado figuras como Olivia Palermo o Gigi Hadid. Bow se crio en la pobreza extrema y los inicios de su vida estuvieron llenos de penumbra y dolor, hasta que llegó a Hollywood.

Con una madre drogadicta y esquizofrénica, Bow se enfrentó a la muerte cuando su madre la intentó asesinar dos veces: la primera, degollándola mientras dormía; la segunda, amenazándola en medio de la calle con un cuchillo de cocina.

La historia con su padre no fue mejor, pues era alcohólico y violento, y maltrataba a Clara tanto como a su madre, incluso llegando a violar a Clara cuando esta tenía quince años. Sin embargo, ella no lo abandonó y cuando ganó suficiente dinero se lo llevó a vivir con ella a Los Ángeles. Él se lo pagó difamándola ante la prensa y engatusando a jovencitas valiéndose de su parentesco.

“Nadie me quería. Siempre estaba sola y asustada. Nunca tuve una muñeca en mi vida. Nunca tuve ropa, y muchas veces no tuve nada para comer. Simplemente sobrevivíamos, y eso es todo. Las niñas me evitaban porque estaba muy mal vestida. Decidí que las chicas no eran tan buenas y probé suerte con los niños del vecindario. Me convertí en una marimacho: jugué al béisbol, al fútbol y aprendí a boxear”, llegó a declarar en una ocasión.

Sus profundos ojos oscuros encandilaban a la cámara. Aunque los guiones eran todos idénticos, Clara tenía un magnetismo que derretía la pantalla y la llevaba a conseguir éxito tras éxito: Días de colegial, Radiante juventud o Flor de capricho fueron algunos de sus ‘hits’. Además de esto, las chicas imitaban su forma de pintarse los labios en forma de corazón y le llamaban “hacerse un Clara Bow”, los hombres estaban enamorados de ella y recibía 45.000 cartas de admiradores al día.

A los 28 años se retiró, luego de rodar 57 películas, en lo que fue una carrera exitosa aunque complicada y llena de luchas, como las que marcaron toda su vida. Bow intentó suicidarse en 1949 y, víctima de una depresión severa, ingresó en una institución mental donde fue tratada con electroshock y diagnosticada de esquizofrenia, la misma enfermedad que se había llevado a su madre cuando Clara todavía era una adolescente. La misma que había provocado que intentase asesinarla.

Falleció a los 60 años, de un ataque al corazón, tres años después de que hubiese muerto su marido. Una de sus últimas declaraciones fue acerca suicidio de Marylin Monroe: “Ser un símbolo sexual es una carga pesada para llevar cuando uno está cansado, herido y desconcertado”.