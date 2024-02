La Casa de los Famosos: Aleska cuenta cómo fue su relación con Nicky Jam y los fans le piden que regrese con ella

Aleska Génesis ha dado mucho de qué hablar desde que entró a La Casa de los Famosos, pero ha sido conocida por ser la novia de Maluma y James Rodríguez, pero durante su estadía en el reality dio detalles de su exnovio Nicky Jam.

Nicky Jam y Aleska Génesis

A pesar de que solo estuvo con el reggaetonero cinco meses, para la venezolana ha sido el mejor hombre que ha tenido y, gracias a él, ella aprendió a subir sus estándares y no conformarse con menos de lo que Nicky Jam alguna vez le dio.

La expareja estuvo en varias controversias porque se filtró una conversación de Aleska en la que, supuestamente, le habría hecho “amarres” con una bruja a Nicky, también se habló que le fue infiel a su ex con el boricua y se rumoró que el cantante le quitó el Lamborghini rosado que le regaló.

Problemas entre Gaby Espino y Aleska

Aleska fue novia de Miguel Mawad y cuando terminaron, se hizo novio de Gaby Espino. Cuando Aleska terminó con Mawad, este la habría amenazado y Espino lo defiende, por lo que Aleska tuvo varios encontronazos con ella, y agregó que ella le presentó a Miguel a Espino.

“Yo tenía una marca de ropa y ella (Gaby Espino) se ponía la ropa. Nicky entró en la relación porque yo aún era novia de Miguel (Mawad)”, les dijo a sus compañeros.

“Nicky nunca me quitó el Lamborghini, lo que pasa que yo lo pinté de negro. Cuando terminamos, la gente estaba preocupada porque él me había quitado el ‘Lambo’. Entonces yo le digo a Nicky que voy a ‘joder’ con el ‘Lambo’ porque puse en mis redes que lo vendía, y la noticia se hizo viral”, agregó.

¿Cómo empezó su relación con Nicky?

“Yo conocí a Nicky, pero yo no tenía nada con él cuando estaba con Miguel. Entonces yo me fui a San Francisco y me escribe Nicky preguntándome si estaba con mi novio y le dije que no, que me había peleado con él. Yo terminé con él (Mawad) y empecé mi relación con Nicky. Pero él es el mejor hombre que he tenido”.

Ante las palabras de Aleska, los fanáticos le han pedido al cantante que regrese con la modelo.