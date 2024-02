Revive los 5 shows del Super Bowl más recientes

El Super Bowl, el evento culminante en el mundo del fútbol americano de la NFL, ha elevado el entretenimiento deportivo con sus icónicos shows de medio tiempo. En este repaso, viajaremos por los últimos 5 años de presentaciones memorables que han dejado una marca indeleble en la audiencia global.

Usher será la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2024, lo que ha generado mucha expectativa ya que sería el gran regreso del cantante de R&B, quien estuvo muchos años fuera de los escenarios y de los medios en general.

Los 5 shows del Super Bowl más recientes

Rihanna (2023)

En el Super Bowl de 2023, Rihanna hizo una entrada triunfal descendiendo del techo en Glendale, Arizona, con una interpretación vibrante de “B-tch Better Have My Money,” deslumbrando a la audiencia. Aquí puedes ver el show.

En este show anunció su segundo embarazo (Agencias)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar & Mary J. Blige (2022)

El Super Bowl LVI en 2022 llevó la vibración del hip-hop de California al estrellato con un elenco estelar encabezado por Dr. Dre y sus influyentes colegas, marcando un hito histórico. Aquí puedes ver el show.

De los mejores representantes del Hip Hop (Agencias)

The Weeknd (2021)

En plena pandemia, The Weeknd iluminó el Super Bowl LV con su desempeño, mostrando su dominio artístico y consolidándose como una fuerza musical imparable. Ver el show aquí.

Una presentación única (Agencias)

Jennifer Lopez & Shakira (2020)

El Super Bowl LIV fue testigo de una actuación latina inolvidable con Jennifer Lopez y Shakira, acompañadas de Bad Bunny y J Balvin, aunque envuelta en cierta polémica. Ver el show aquí.

Uno de los shows más emblemáticos (Agencias)

Maroon 5 (2019)

Maroon 5 encabezó el Super Bowl LIII en Atlanta, fusionando el pop-rock con la esencia del hip-hop sureño junto a Travis Scott y Big Boi en un espectáculo vibrante. Ver el show aquí.

Adam Levine conquistó a todos (Agencias)

Estas presentaciones han sido momentos destacados en la historia del Super Bowl, además han dejado una marca imborrable en la cultura pop, fusionando deportes y música en un espectáculo único que trasciende las fronteras del entretenimiento.