Se podrá saber los detalles de la enfermedad de Céline Dion gracias a un documental

Céline Dion protagonizó las tendencias en redes sociales el pasado mes de diciembre del 2022 y no precisamente por sus dotes musicales. Fue el momento en que anunció al mundo que cancelaba todos sus conciertos por tiempo indefinido por padecer del síndrome de persona rígida, una patología que lamentablemente no tiene cura.

Desde entonces ha reinado la incertidumbre en todo lo que rodea la salud de la cantautora canadiense porque en realidad poco se sabe y desde entonces solo ha hecho un par de apariciones públicas, siendo la de finales de octubre del 2022 la más destacada, cuando se dejó ver en un partido de la NHL en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en el partido entre Vegas Golden Knights y el equipo de su ciudad natal, los Montreal Canadiens.

Para quienes deseen saber en detalle cómo lucha contra la enfermedad, en las últimas horas se confirmó que todo será detallado en el documental I am: Céline Dion, documental que estará a cargo de Prime Video y contará con la dirección de la documentalista nominada al premio Oscar por The Final Inch, Irene Taylor.

Céline Dion reveló su diagnóstico en diciembre de 2022 | (Instagram: @celinedion)

I am: Céline Dion

En un comunicado, los encargados de la producción adelantaron como promesa que el trabajo es una carta de amor emocional, enérgica y poética a la música.

Por su parte, la intérprete de 55 años, explicó que “estos últimos dos años fueron tan desafiantes para mí. El de descubrir mi condición, aprender a vivir con ella y controlarla, pero no dejar que me defina. Mientras continúo el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de lo mucho que extraño poder ver a mis fans. En esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para tratar de visibilizar esta condición poco conocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”.

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica, muy poco frecuente, un trastorno raro, por eso se le dice enfermedad huérfana. Esto se da en uno de cada un millón de habitantes. Las dos terceras partes de los pacientes son mujeres y esto empieza entre los 30 y los 60 años, el promedio sería 45.