Roberto Bonilla gana tercera medalla de oro para Guatemala en Juegos Panamericanos

Roberto Bonilla impuso nuevo récord en 200 metros pecho y se clasificó para los Panamericanos de Lima 2027. Foto: COG.

Guatemala nuevamente vuelve a subir al podio en los Juegos Panamericanos Junior 2025, en Asunción Paraguay.

El nadador guatemalteco Roberto Bonilla se coronó como campeón de natación en los 200 metros pecho, con un tiempo de 2:12:60.

Además, impuso un nuevo récord Panamericano Junior y obtuvo clasificación a los Panamericanos de Lima 2027.

Bonilla se impuso al brasileño, Guiherme Camossato, que obtuvo la plata, y al chileno Mario Lazzerini, que se colgó el bronce.

Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, se celebrarán del 9 al 23 de agosto, con la participación de más de 4000 deportistas de 41 países.

La delegación guatemalteca está conformada por 122 atletas juveniles.

