Polémica descalificación a ciclista argentino en los Juegos Panamericanos Junior por irregularidades en su bicicleta.

Un escándalo ha sacudido el mundo del ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El ciclista argentino Mateo Kalejman, quien había obtenido la medalla de oro en la contrarreloj individual, fue descalificado de la competencia por una supuesta irregularidad en la inclinación del sillín de su bicicleta.

La decisión de los jueces deportivos se dio tras un reclamo de la delegación colombiana. Según el relato de Kalejman a medios como TyC Sports, su bicicleta fue revisada “cinco veces” antes de la largada y en todas las mediciones se le dio el visto bueno. La descalificación se produjo posteriormente, lo que generó un gran malestar en el atleta, quien declaró que la decisión le parece “totalmente injusta” y sugirió que la delegación colombiana tiene “mucho peso” en la competencia.

El propio ganador de la prueba, el colombiano Samuel Flórez, ha manifestado su descontento con la situación, señalando que le parece “inimaginable” y “muy injusto” recibir el oro cuando el ciclista argentino le había sacado una ventaja considerable de más de un minuto y medio.

La descalificación de Kalejman provocó que el podio de la prueba contrarreloj se modificara. El colombiano Samuel Flórez se quedó con la medalla de oro, el mexicano José Antonio Prieto de Luna con la de plata y el colombiano Juan Quintero con el bronce. La Unión Ciclista de la República Argentina ha denunciado públicamente lo sucedido, a la espera de una resolución que brinde mayor claridad sobre lo ocurrido.