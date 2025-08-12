MP reporta un incremento de denuncias por robo de vehículos en parqueos

El Ministerio Público llama a los guatemaltecos a denunciar estos robos. Foto: Archivo.

Según el MP, diariamente se reciben aproximadamente 11 denuncias por robo de vehículos, mientras que un 80 por ciento de estos casos se reportan en la ciudad capital.

En ese sentido, resalta que los casos de robos de automotores cometidos en parqueos han reportado un aumento en comparación con el primer semestre del año pasado.

este año se reportó un aumento de denuncias en comparación con 2024, cuando se registraron un total de 49 denuncias durante el primer semestre del año, mientras que en el mismo período de este año se contabilizan 54.

En ese sentido, la institución señala también que se han identificado varias formas en las que operan los delincuentes, quienes en su mayoría utilizan bloqueado, aparatos que no tienen ninguna prohibición legal.

Además, se ha identificado que en otros casos, los delincuentes roban tarjetas de crédito y objetos de valor que son dejados dentro de los automotores.

¿Qué hacer si te roban el vehículo?

Según el MP, primero que todo es importante presentar el robo a la Policía Nacional Civil (PNC).

Al respecto, el vocero de la PNC, César Mateo, hizo énfasis en la importancia de denunciar este tipo de robos de manera inmediata a los números 110 y 1561.

Además, el MP señala que una vez reportado el robo a la policía, es importante acudir a esa institución para presentar una denuncia formal. También se pueden realizar a través de su página Web y de su aplicación móvil.

Asimismo, aconseja a los conductores de vehículos que hacen uso de parqueos, para cerrar bien sus puertas, no dejar objetos de valor adentro de los vehículos.

