Histórico triunfo guatemalteco en el tenis de mesa

Guatemala ha logrado una hazaña deportiva sin precedentes en el Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa U11 & U13 2025, celebrado en la Ciudad de Belice. La delegación guatemalteca se coronó como campeona absoluta al arrasar con un total de 36 medallas, un resultado que ningún otro país había conseguido en la historia del evento.

PUBLICIDAD

La supremacía de los atletas guatemaltecos se vio reflejada en la obtención de 14 medallas de oro, conquistando la presea dorada en cada uno de los eventos disputados. A este impresionante récord se suman 10 medallas de plata y 12 de bronce, demostrando el amplio dominio de la delegación en todas las categorías.

Un aspecto a destacar de este triunfo es que todos los atletas guatemaltecos, provenientes de siete departamentos del país, regresaron a casa con al menos dos medallas cada uno. Entre los nombres que resaltan están los de José Joaquín Méndez, Paolo Ruiz, Leo Kim, José Adrián Osorio, Marta Salazar, Camila Linares, Camila Ruiz, Roselin Vásquez, Omar Ixcaragua, Aitor Morales, Emilio Castillo, Andrés Ortiz, Yasmin Aranki, Valeria Ortiz, Sofía Mejía y María Trinidad Velásquez.

Este éxito es el resultado del esfuerzo y la dedicación de los jóvenes atletas, junto al trabajo de sus entrenadores: Sergio Alvarenga, Luis Méndez, Nelson Ixcaragua, Hellen Salazar y Henry Estrada.

Esta generación de tenistas de mesa se perfila como una de las más prometedoras en la historia del deporte guatemalteco. Su próximo desafío serán los Juegos Panamericanos U11 & U13, que se llevarán a cabo en Antigua Guatemala en el mes de septiembre, donde buscarán mantener el alto nivel demostrado en Belice.