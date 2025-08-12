Guatemala enfrenta a El Salvador y hoy salen a la venta los boletos para el sector de tribuna

La afición guatemalteca se prepara para apoyar a la Selección Nacional en su primer partido de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El encuentro, que será contra El Salvador, se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso, a las 20:00 horas.

La venta de entradas se ha organizado de manera escalonada, y hoy, 11 de agosto, se ponen a disposición del público los boletos para el área de Tribuna. La venta se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital Fanaticks.live, a partir de las 10:00 de la mañana.

Para los aficionados que deseen adquirir sus entradas, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) ha establecido los siguientes precios por localidad: General Q100, Preferencia Q300, Tribuna Q500 y Platea Q1,250. Es importante destacar que todos los asistentes, incluyendo menores de edad, deben contar con un boleto pagado. La compra está limitada a un máximo de 5 boletos por DPI.

Los boletos para las demás localidades, es decir, General y Preferencia, estarán disponibles en los próximos días, siguiendo el calendario de venta escalonada anunciado por la Fedefut. Este partido marca el inicio de una fase crucial para la Bicolor, que buscará un cupo en el torneo