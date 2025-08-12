El Clásico 334 entre Rojos y Cremas terminó con un empate 1-1, lo que dejó un sabor amargo para ambos equipos

El esperado Clásico 334 del fútbol guatemalteco, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2025, no cumplió con las expectativas de los aficionados. El partido, disputado en el estadio El Trébol, terminó con un empate 1-1 entre Municipal y Comunicaciones, en un encuentro que se caracterizó por la intensidad en la disputa del balón y la escasez de ideas en ataque por parte de ambos equipos.

Durante la primera mitad, el juego se centró en la lucha en el mediocampo, con pocas oportunidades claras de gol. Los dos equipos mostraron un ritmo pausado, sin un dominador claro. Sin embargo, en el segundo tiempo, las emociones llegaron. Fue Municipal el que logró abrir el marcador al minuto 62, gracias a una anotación del delantero argentino Cristian “el Cheka” Hernández, quien con un potente remate de cabeza puso a celebrar a la afición roja.

Cuando parecía que los locales se llevarían la victoria, Comunicaciones reaccionó y consiguió el empate al minuto 79. El gol llegó por medio de Erick “el Kuki” Lemus quien empujo el balón , al fondo de la red.

El resultado final, 1-1, dejó sensaciones encontradas en ambas aficiones. Para Municipal, el empate significa que perdieron la oportunidad de despegarse en la tabla de posiciones, aunque se mantienen invictos en el torneo con 8 puntos. Por su parte, Comunicaciones, que aún busca regularidad en el campeonato, sumó 5 unidades y mantiene la esperanza de mejorar su desempeño en las próximas jornadas.