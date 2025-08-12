Conoce los detalles de la cuarta jornada de la Liga Nacional

Acción de juego , de un partido del Deportivo Mixco

La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala continúa su curso con la disputa de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025. El desempeño de los equipos en esta fecha ha dejado un panorama más claro en la clasificación, con el Deportivo Mixco como el líder indiscutible. Los “chicharroneros” han mantenido un paso perfecto, sumando su cuarta victoria consecutiva, lo que les ha permitido consolidarse en la cima de la tabla.

El resto de los resultados de la jornada 4 fueron los siguientes:

Mixco 2-1 Xelajú MC : El líder se impuso en casa para mantenerse con récord perfecto.

: El líder se impuso en casa para mantenerse con récord perfecto. Guastatoya 1-2 Malacateco : Malacateco consiguió un valioso triunfo de visita, sumando puntos importantes.

: Malacateco consiguió un valioso triunfo de visita, sumando puntos importantes. Antigua GFC 2-0 Atlético Mictlán : El equipo colonial se mantiene en la pelea por los primeros puestos con una sólida actuación en casa.

: El equipo colonial se mantiene en la pelea por los primeros puestos con una sólida actuación en casa. Achuapa FC 1-2 Aurora FC : Aurora FC consiguió una victoria crucial a domicilio.

: Aurora FC consiguió una victoria crucial a domicilio. Municipal 1-1 Comunicaciones : El Clásico 334 dejó un empate que no satisface a ninguno de los dos equipos grandes, quienes se rezagan en la clasificación.

: El Clásico 334 dejó un empate que no satisface a ninguno de los dos equipos grandes, quienes se rezagan en la clasificación. Marquense 1-0 Cobán Imperial: Marquense consiguió su primera victoria del torneo.

Tras estos partidos, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera:

En cuanto a las estadísticas individuales, la lucha por ser el máximo goleador del torneo está muy reñida. Hasta el momento, el guatemalteco Darwin Lom, de Comunicaciones, encabeza la tabla de goleo con 3 anotaciones.

Por otro lado, la tabla de porteros menos vencidos también muestra una gran paridad. Varios guardametas se mantienen con buenos promedios, pero tras la jornada 4, Kevin Moscoso de Mixco, se mantiene a la cabeza.

La liga continúa, y la próxima jornada promete ser igual de emocionante, con los equipos buscando consolidarse en los puestos de clasificación.